Mustafa Sarıgül’den tekme! Özgür’cüler Kılıçdaroğlu destekçisine saldırdı... Cami avlusunda koltuk kavgası
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mutlak butlan kararıyla koltuğunu kaybeden Özgür Özel, Hacı Bayram Veli Camii'nde Cuma namazı kılmaya giderken, destekçileri ise cami avlusundaki Kemal Kılıçdaroğlu destekçisine tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırganlar arasında yer alan Mustafa Sarıgül’ün attığı tekme kameralara yansıdı.
CHP'deki koltuk kavgası cami avlusuna kadar taştı.
"Mutlak butlan" kararıyla şaibeyle oturduğu koltuktan kaldırılan Özgür Özel, parti kurmadan önce Hacı Bayram Veli Camii’ne Cuma namazı kılmaya gitti.
Cuma namazı öncesinde Özgür Özel’e destek vermek amacıyla alanda bulunan grup ile cami avlusundaki Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri karşı karşıya geldi. İki grup arasında başlayan sözlü sataşmalar kısa sürede yerini fiziki kavgaya bıraktı.
Özgür Özelci grup, Kılıçdaroğlu destekçisine tekme ve yumruklarla saldırdı.
Çıkan arbede sırasında çekilen görüntülerde, Mustafa Sarıgül’ün de tekme attığı anlar yer aldı.
Saldırganlar, çevredekilerin ve güvenlik güçlerinin araya girmesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.