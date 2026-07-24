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Gündem CHP’de gündem oldukça hareketli! Kılıçdaroğlu vekilleri toplantıya çağırdı
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CHP’de gündem oldukça hareketli! Kılıçdaroğlu vekilleri toplantıya çağırdı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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CHP’de gündem oldukça hareketli! Kılıçdaroğlu vekilleri toplantıya çağırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü milletvekilleri ile toplantı gerçekleştirecek.

Partiden milletvekillerine gönderilen yazıda, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 15.00’te genel merkezimizde yaşanan son siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi adına tüm milletvekillerimizle toplantı gerçekleştirilecektir. Arkadaşlarımızın eksiksiz katılımı önemlidir" denildi.

YENİ YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Özgür Özel ile birlikte 91 milletvekilinin istifa edip yeni bir parti sürecine girmesiyle CHP ana muhalefetten düşmüş, CHP'nin milletvekili sayısı 135'ten 44'e gerilemişti. Kılıçdaroğlu’nun 44 vekil ile yapacağı toplantıda, partisinin yeni yol haritasını belirlemesi, parti teşkilatlarında yaşanan durumun ele alınması, istifası muhtemel belediye başkanları ile ilgili gerekli istişarelerin yapılması bekleniyor.

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