Başörtüsüne zulüm bitmedi! Fatma Soydaş’tan sonra bir iğrençlik daha
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Sözde fenomen Fatma Soydaş'ın tesettürü istismar eden görüntülerinin ardından tutuklanması hafızalardaki yerini korurken, sosyal medyada kutsal değerleri hedef alan yeni bir ahlaksızlık daha dolaşıma sokuldu. Fatma Soydaş gibi bir genç kadının videosu tepki toplarken, kullanıcılar İçişleri Bakanlığı’nı etiketleyerek "Fatma'dan sonra bunu da alın" çağrısında bulundu.
Başörtüsünü iğrenç emellerine alet eden Fatma Soydaş'ın gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından sosyal medyada ahlaksızlıklarla dolu bir paylaşım daha ortaya çıktı. 28 Şubat zulmü gibi bir badireyi türlü zorluklarla atlatan başörtüsü özgürlüğünü ahlaksız emellerine alet etmek isteyen güruhun temsilcileri, şimdi de ahlaksız sözde dans gösterileriyle gündem olmaya çalışıyor. Paylaşılan son videoda başörtüsü takan bir kadın, İslam ile asla bağdaşmayacak hareketler sergileyerek inançlı kadınları küçük düşürmeye çalışıyor.
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Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından kullanıcılar İçişleri Bakanlığı’nın resmi hesaplarını etiketlemeye başladı. Fatma Soydaş'ın tutuklanma sürecine atıfta bulunan çok sayıda kişi, "Fatma'dan sonra bunu da alın" diyerek emniyet güçlerinin ve adli makamların söz konusu içerik üreticisi hakkında da inceleme başlatması yönünde paylaşımlar yaptı.
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