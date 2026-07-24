Şimdi ne Filistin karşıtlığı! Karar gazetesi Amerika'nın sesi

Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı gündemi hem yorumlamaya hem belirlemeye devam ediyor.

Programda dikkat çeken değerlendirmeler yapan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar Gazetesi'ne tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Ama manşette F-35 için 'Filistin uyarısı' ki Filistin uyarısından da ziyade iç sayfasında çok net olarak Hamas'a dönük olarak Hamas'ın Türkiye üzerinde finansal, para akış noktasında çalışmaları olduğuna dair Amerikan ağzıyla uyarılarda Türkiye'ye bulunuluyor.

Ben de diyorum ki: Amerika'nın sesi olmanıza gerek yok. Karar gazetesindeki o her bir yazar 'Yeni parti oy alır mı, almaz mı milletten?' şeklinde o başlıklarla yazılar kaleme alacaklarına, kendi gazetelerindeki o ifade...

'Filistin uyarısı'... Yani ne istiyorsunuz? Amerika'nın dediği olsun, İsrail'in dediği olsun, Amerika bize bir sopa salladığı zaman biz de Türkiye'de Amerika'nın sesi olalım, 'Bu uyarıya dikkat edin' diyerekten manşetler atalım mı diyorsunuz Karar gazetesi?

Soruyorum: Daha düne kadar İsrail'e yönelik olarak Azerbaycan'ın petrol ihracatının Türkiye üzerinden yapıldığını iddia ederek ahlaksızca, vicdansızca algılar yapıyordunuz. Türk halkının İsrail karşıtlığını kullanmaya, istismar etmeye çalışıyordunuz. Şimdi ne oldu da Filistinlilere düşman kesildiniz diye soruyorum Karar gazetesine.

Sakın 'Ya bizim o başlığımızdan öyle bir anlam çıkartmayın' falan filan demesinler. Sonuçta söyledikleri şeyler Amerika'nın Türkiye'deki sözcülüğü.