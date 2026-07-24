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Eğitim Geleceğin teminatı gençlere büyük hizmet! Bakan Kurum Malatya'da gençlerle buluştu!
Eğitim

Geleceğin teminatı gençlere büyük hizmet! Bakan Kurum Malatya'da gençlerle buluştu!

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Geleceğin teminatı gençlere büyük hizmet! Bakan Kurum Malatya'da gençlerle buluştu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya ziyaretinde bölgenin en büyük şehir kütüphanesini inceleyerek ders çalışan öğrencilerle bir araya geldi. 7 gün 24 saat hizmet veren yeni nesil kütüphanede gençlerin taleplerini dinleyen Bakan Kurum, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e şehre yeni kütüphaneler kazandırılması talimatını verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya programı kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Sami Er ile birlikte bölgenin en büyük şehir kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Şehir Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, belediye hizmet binasında faaliyet gösteren Şehir Kütüphanesi'ni gezerek sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

"Yeni nesil bir kütüphane inşa ettik"

Kütüphaneyi Bakan Kurum'a tanıtan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, tesisin haftanın 7 günü 24 saat hizmet verdiğini belirterek, "Yeni nesil bir kütüphane inşa ettik. Güvenlik ve disiplini ön planda tutuyoruz. Özel bir yazılımla giriş yapılıyor. Üniversite sınavına hazırlanan gençlerimizin kendilerini üniversite ortamında hissetmeleri için amfi oluşturduk. Söyleşi salonumuz bulunuyor. Öğrencilerimizin grup çalışması yapacakları bir alan da oluşturduk. Ayrıca öğrencilerimize günde üç öğün çorba ile sınırsız çay, su ve kahve ikram ediyoruz." dedi.

Kütüphanede uygulanan disiplin sistemi hakkında da bilgi veren Başkan Er, "Öğrenciler beş kısa, iki uzun mola kullanabiliyor. Öğrenciler 25 dakika mola kullanabiliyor. 26'ncı dakikada yerini kaybediyor. Böyle bir disiplinimiz var. Öğrencilerimiz de bu sistemden oldukça memnun. Buraya gerçekten ders çalışmak isteyen öğrencilerimiz geliyor." ifadelerini kullandı.

 

"Malatya'nın gençleri çalışıyor"

Kütüphanede ders çalışan öğrencilerle sohbet eden Bakan Murat Kurum, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, "Burada Malatya'nın gençleri çalışıyor, çok güzel. Zor günler yaşadınız ama inşallah o günler geride kaldı. Daha güçlü ve sağlam bir şekilde geleceğe umutla bakacaksınız. Biz de sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Sonra siz okulu bitirecek, bizler yerimizi sizlere bırakacağız. Bu şehri birlikte daha da güzelleştireceğiz." diye konuştu.

"Başkanımız yaptığı esere sizleri üniversiteye hazırlıyor"

Öğrencilere hitaben, "Üniversiteyi kazanmadan amfiye gittiniz. Başkanımız yaptığı esere sizleri üniversiteye hazırlıyor." diyen Bakan Kurum, kütüphaneyi beğenip beğenmediklerini sordu.

Öğrencilerin, "Çok beğendik ama yetmiyor." cevabını vermesi üzerine Kurum, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e dönerek, "Demek ki bir tane daha yapacaksınız." dedi.

Bunun üzerine Başkan Sami Er, şehir genelinde herkesin rahatlıkla faydalanabileceği onlarca yeni kütüphane kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: İLKHA

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