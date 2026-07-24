CHP’li başkanın ifadesi ortaya çıktı! Milyonluk para trafiğine komik savunma

Hesabına Bustech’ten “borç iadesi” açıklamasıyla gelen 6 milyon 997 bin liranın ertesi gün 6 milyon 800 bin lirasını Cafer Mahiroğlu’na gönderdiğini anlatan Bulut, şirket hesaplarında sorun bulunduğunu düşündüğü için paraların şahsi hesabı üzerinden aktarılmış olabileceğini söyledi. Serdar Tuna’nın, Aşkın Kaynar tarafından kendisine naylona sarılmış 7-8 deste para verildiği yönündeki iddiasını reddeden Bulut, telefon şifresini vermedi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca Silivri Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut’un ifadesi alındı. “Bildiklerimi anlatacağım” diyen Bulut, savcılık sorgusunda şahsi banka hesabı üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı ve ardışık para transferlerini kabul etti.

7-8 DESTE PARA VERİLDİ

Soruşturma kapsamında ifade veren Serdar Tuna’nın, Aşkın Kaynar tarafından Doruk Bulut’a naylona sarılı 7-8 deste hâlinde para verildiği yönündeki beyanı Bulut’a soruldu. Bulut, Serdar Tuna’yı tanımadığını söyleyerek para teslimi iddiasını kesin bir dille reddetti.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile geçmişte adaylık yarışına girdiklerini anlatan Bulut, aralarında güven problemi bulunduğunu ve birbirine rakip iki siyasetçi olduklarını söyledi. Bulut, bu nedenle belediye üzerinden kendisine para gönderildiği iddiasının “hayatın olağan akışına aykırı” olduğunu savundu.

ŞAHSİ HESABINI ŞİRKET TRANSFERLERİNE AÇTI

Bulut’un Cafer Mahiroğlu’na ait Özdemir Üç Tekstil şirketinde yaklaşık beş yıl satış ve pazarlama şefi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Bulut, Cafer Mahiroğlu tarafından kendi şahsi hesabına gönderilen paraları, şirket muhasebesinin talimatıyla başka kişi ve şirketlere aktardığını kabul etti.

Paraların şirket hesabı yerine neden kendi hesabına gönderildiği sorulan Bulut, o dönemde Mahiroğlu’nun şirket hesaplarında “muhasebesel sorun veya sıkıntı” bulunmuş olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Bulut, paraların kaynağını ve neden gönderildiğini sorgulayacak pozisyonda olmadığını savunarak şu ifadeyi kullandı: “Ben şirketin maaşlı çalışanı olduğum için gelen talimatları uyguladım.”

TRANSFER EDİLEN PARANIN KAYNAĞINI BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Savcılık, Bulut’a 16 Aralık 2022 tarihinde Cafer Mahiroğlu’ndan şahsi hesabına gönderilen 160 bin lirayı sordu. Bulut, eşinin o dönemde Fatih Yadoğlu’na ait Bustech şirketinde sigortalı olarak çalıştığını söyledi ancak paranın kaynağını bilmediğini belirtti.

Kendisinin Özdemir Üç Tekstil’de, eşinin ise Bustech’te çalıştığını anlatan Bulut, ardışık transferlerin işveren talimatıyla gerçekleştirildiğini savundu. Paraların kısmen Bustech’e, kısmen de Bustech’te çalışan eşine yönlendirildiğini kabul eden Bulut, kendisi ve eşinin hesaplarında maaş dışında para kalmadığını ileri sürdü.

305 BİN GELDİ, 304 BİN BUSTECH’E GİTTİ

Bulut’un hesabındaki dikkat çekici hareketlerden biri de 2 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşti. Cafer Mahiroğlu’ndan Doruk Bulut’un hesabına 305 bin lira gönderildi. Bulut, bu paranın 304 bin lirasını kısa süre sonra Bustech şirketine aktardı.

Söz konusu işleme ilişkin Bulut, “Cafer Mahiroğlu’ndan gelen talimat bu şekildeydi” savunmasını yaptı. Mahiroğlu ile Fatih Yadoğlu arasında Bustech üzerinden bir ortaklık veya şirket sahipliği ilişkisi bulunup bulunmadığını bilmediğini söyleyen Bulut, kendisinin yalnızca kendisine bildirilen hesabı kullandığını ileri sürdü.

6 MİLYON 997 BİN LİRALIK “BORÇ İADESİ”

İfadedeki en çarpıcı para hareketi ise Eylül 2024’te gerçekleşti. Bulut’un hesabına 12 Eylül 2024 tarihinde Bustech şirketinden, açıklama kısmına “Fatih Yadoğlu borç iadesi” yazılarak 6 milyon 997 bin lira gönderildi.

Bir gün sonra, 13 Eylül 2024 tarihinde Bulut’un hesabından Cafer Mahiroğlu’na 6 milyon 800 bin lira aktarıldı. Milyonluk para trafiğini kabul eden Bulut, bu işlemin de işveren-çalışan ilişkisi çerçevesinde gerçekleştirildiğini savundu.

Bulut, o dönemde Bustech ile Özdemir Üç Tekstil arasında bir bağlantı bulunduğunu bilmediğini ancak hesap hareketlerini birlikte değerlendirdiğinde şimdi böyle bir bağlantı olabileceği izlenimine ulaştığını söyledi.

“PARANIN KAYNAĞINI BİLMİYORUM” SAVUNMASI

Bulut, şahsi hesabına giren ve başka hesaplara gönderilen paraların kaynağını bilmediğini birçok kez tekrarladı. Cafer Mahiroğlu ile bu para transferleri konusunda doğrudan iletişimi bulunmadığını söyleyen Bulut, paralar hesabına yatırıldıktan sonra muhasebe çalışanlarının kendisine nereye göndereceğini bildirdiğini savundu.

Onur Çelik isimli kişiyi tanımadığını ve aralarındaki para transferinin nedenini bilmediğini de ifade eden Bulut, bu kişiden gelen parayı Bustech’e göndermesinin de aynı talimat zincirinin sonucu olduğunu ileri sürdü.

Bulut’un savunması, milyonlarca liranın şahsi hesabından geçmesine rağmen paranın kaynağını, gönderiliş gerekçesini ve şirketler arasındaki ilişkinin niteliğini bilmediği iddiasına dayandı.

EŞİ BUSTECH’TE ÇALIŞIYORDU

Doruk Bulut, Fatih Yadoğlu’nu Cafer Mahiroğlu ile aynı köyden olması ve fabrikaya gelip gitmesi nedeniyle tanıdığını anlattı. Bustech şirketinde personel ihtiyacı bulunduğunu öğrenince eşinin çalışabileceğini söylediğini belirten Bulut, eşi Filiz Bulut’un bu şekilde şirkette işe başladığını ifade etti.

Eşinin Bustech’te büro işleri yaptığını söyleyen Bulut, gerek kendi hesabına gerek eşinin hesabına yönlendirilen paraların şirket talimatları kapsamında gönderildiğini savundu. Bulut, kendisinin ve eşinin bu işlemlerden herhangi bir menfaat sağlamadığını ileri sürdü.

HTS KAYITLARINA “KÜÇÜK İLÇE” SAVUNMASI

Bulut; Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Aşkın Kaynar, Aykut Batur ve Fatih Yavuz’la yaptığı görüşmelerin siyasi ve idari ilişkilerden kaynaklandığını söyledi.

Aşkın Kaynar ile yalnızca sekiz görüşme kaydı bulunduğunu belirten Bulut, belediye ve parti programlarında aynı baz istasyonundan sinyal vermelerinin normal olduğunu savundu.

RAKİPLİK, HUSUMET VE TALİMAT SAVUNMASI

Doruk Bulut’un ifadesinde üç temel savunma öne çıktı. Bulut, kendisine para verildiği iddiasını Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile siyasi rakip olmaları üzerinden reddetti. Serdar Tuna’nın beyanını, yardım talebinin karşılanmaması ve etkin pişmanlıktan yararlanma isteği nedeniyle verilmiş bir ifade olarak nitelendirdi.

Şahsi hesabından geçen milyonlarca lirayı ise işveren ve muhasebe talimatlarıyla açıkladı. Bulut, Silivri Belediyesiyle CHP İlçe Başkanı olmasından kaynaklanan siyasi ilişkisi dışında hiçbir bağlantısının bulunmadığını ve belediyeye yönelik operasyonun ayrıntılarını haberlerden öğrendiğini söyledi.