Hindistan cevizi yağı ile 10 yaş daha genç görünün: Yüzünüz cam gibi olur... Kadın, erkek fark etmez

Hindistan cevizi yağı bu günlerde kesinlikle en popüler doğal yağdır ve aynı zamanda çok sayıda sağlık yararının yanı sıra geniş bir kullanım alanına sahiptir, bu yüzden kesinlikle şöhretini hak etmektedir.

Sağlık sorunları ve gıda rejimleri söz konusu olduğunda, kuşkusuz kullanabileceğiniz en iyi içeriktir.

Hindistan cevizi yağı Nasıl Kullanılır?

Tıraş kremi: Ticari yağlar zararlı kimyasallarla doludur, bu yağ cildi rahatlatır, nemlendirir ve harika kokar. Özellikle koltuk altı bölgelerini tıraş etmek için harikadır.

Varisli damarlar: Varisli damarları tamamen doğal bir şekilde tedavi etmek için, etkilenen bölgelere her gün hindistan cevizi yağı ile masaj yapın

Cildi besler: Cildi beslemek, kırışıklarla savaşmak ve yumuşak ve esnek hale getirmek için, uyumadan önce her gece cilde hindistan cevizi yağı sürün ve gece boyunca etkisini göstermesini bekleyin.

Selülit kremi: Bu mucizevi yağ, selülit durumunda da şaşırtıcıdır. Biraz hindistancevizi yağını balla karıştırın ve etkilenen bölgelerde yatmadan önce uygulayın. Sabaha kadar etkisini göstermesini bekleyin. Birkaç hafta sonra, selülit tamamen yok olacaktır.

Tırnaklarını yumuşatır: Kuru kütikülleri yumuşatmak için tırnaklara günlük olarak masaj yapın.

El kremi: Hindistan cevizi yağı güçlü yumuşatma ve rahatlatma özelliklerine sahiptir, bu nedenle elleriniz için mükemmeldir. Sadece ellerinize uygulayın ve hemen etkilerini göreceksiniz.

Kirpik tedavisi: Genellikle makyaj kullanıyorsanız, bu yağ favori ürününüz olacaktır! Makyajı kaldırmak ve kirpiklerin büyümesini artırmak için kullanabilirsiniz.

Her gece uyumadan önce kirpiklere veya kafa derisine uygulayın ve kırılma ve saç dökülmesi ile baş edip saç büyümesini hızlandırın.

Hindistan cevizi yağı, saçtaki canlı bitleri ve hareketlerini yavaşlatarak boğulmalarını sağlamak amacıyla kullanılan doğal bir yöntemdir. Yağın yapısı bitlerin nefes almasını zorlaştırır, ancak sirkeleri (yumurtaları) tek başına tamamen yok etmeyebilir. Bu nedenle eczanelerden alınan T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı medikal kremler uygulanabilir.

Uygulama Adımları

Saf hindistan cevizi yağını hafifçe ısıtarak sıvılaştırın. Yağı tüm saç diplerine ve saç tellerine masaj yaparak iyice sürün. Saçınızı bir bone ile kapatıp en az 1-2 saat (veya imkan varsa bir gece) bekletin. Süre sonunda ince dişli bit tarağı ile saçları dikkatlice tarayarak sersemlemiş bitleri ve sirkeleri ayıklayın. Saçınızı bol şampuanla yıkayarak yağı arındırın.