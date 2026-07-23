Ali Rıza Demircan Hoca kaleme aldı… ‘Kadın sünneti tıbbidir ve cinselliğe saygıdır’

Ali Rıza Demircan, Mirat Haber’deki köşesinde kaleme aldığı "TTB, Odatv’nin ve Bazı İlahiyatçıların Cehaleti / Caner Taslaman’a Hatırlatma" başlıklı yazısında, kamuoyunda "kız-kadın sünneti" olarak bilinen uygulamaya dair İslami ve tıbbi yaklaşımları değerlendirdi.

Konunun Batı dünyası ve yerel medya tarafından bir vahşet olarak yansıtıldığını hatırlatan Demircan, Kur'an-ı Kerim'de bu konuda doğrudan bir hüküm bulunmadığını ve görev yükleyici sahih bir hadisin de yer almadığını belirtti.

Buna karşın, İslam öncesi dönemden gelen ve Hz. Peygamber zamanında da uygulanan bu işlemin özünün, kadın cinselliğini köreltmek değil tam aksine eşlerin cinsel mutluluğunu ve hazzını geliştirmek olduğunu savundu.

Demircan’ın yazısı şöyle:

Odatv yine bir cehalete imza attı. (Demircan’ın Oda TV’de yayınlanan, “Kadın sünneti dehşeti Türkiye’de: Doktor sosyal medyadan reklamını yaptı” başlıklı habere dair yorumu)

Bize de konuyu inceleme ve gündeme taşıma düştü.

KONUYA EĞİLEN TIPÇI PROF. DR.

Bir ilmi toplantıda Erkek Sünneti konusunda kitap yazmış merhum ünlü bir tabib akademisyenimizin eşi Dr. hanımefendi ile beraberdik. İslâmî duyarlılığı olan bu hanım kardeşimiz, bir tür şartlanmışlık içinde “kız-kadın sünnetini” inceleyecek olan Prof. Dr. ünvanlı eşini engellediğini ifade buyurdular. Kendisine İslâm’a Göre Cinsel Hayat isimli eserimin aşağıda okuyacağınız bölümünü gönderdiğimde görüşlerini değiştirmiş olacak ki merhum eşinin konu ile ilgili ilmi hazırlıklarını içeren dosyayı bana gönderdiler.

CANSU CANAN / CANER TASLAMAN/ İHSAN KARAMAN

Birkaç yıl önceydi. Habertürk’te Mehmet Okuyan kardeşimiz hocamızla ile birlikte Cansu Canan’ın programına katılan Caner Taslaman, kız kadın sünnetini savunduğumuz iddiasıyla canlı yayında aleyhimize konuşmuştu. Yayına katılarak gerekli cevabı vermiştim.

Bu arada Sayın Prof. Dr. İhsan Karaman’ın “Sosyokültürel, Etik, Tıbbi ve İslami Perspektiften Kız Çocuklarda ve Kadınlarda Sünnet” başlıklı, babası Saygı değer hocamız Hayrettin Karaman’ın görüşlerini de içeren makalesini okudum. Anlatım eksikti. Çünkü konu, bilginlerimizin iftihar edebileceğimiz yaklaşımlarına değinilmeksizin ret edici bir dil kullanılmaktaydı.

KONUNUN ÖZETİ

Kız sünnetiyle ilgili Kur’ânî bir hüküm olmadığı gibi bu konuda görev yükleyici sahih bir hadîs de yoktur. Ancak Peygamberimize isnad edilen şartlı onay verici hadîsler ve tarihi süreç içinde bazı Müs­lüman ülkelerde olsun yapıla gelen uygulamalar vardır. Bu sebeple biz kız sünnetini batıda estirilen kültürel terör etkisiyle köktenci bir yaklaşımla ret etmeyi uygun bulmuyoruz. Ama önerilmeksizin onay­lanışındaki kadın cinselliğine saygı yönünü olumlu buluyoruz.

A- Tarihî Geçmişi ve Uygulanış Amacı

Tarihî bulgulara göre çok eski dönemlerden beri farklı kültür­lerde görülen ve günümüzde de yaşatılmakta olan kız sünneti, Hz. Peygamber döneminde Mekke’de ve özellikle Medine’de uygulan­maktaydı. Mekke’de Ümm-ü Habibe[1] ve Medine’de Ümm-ü Atıyye kız sünnetçiliği bilinen kadınlardı.

Peygamberimizin “Kadında ve erkekte sünnet olunan kısımlar biribir­lerine temas ettiğinde güsül/boy abdesti almak vâcibdir/gerekir.” anlamında ki hadîslerinde erkek ve kadın üreme organları için sünnet edilen organlar anlamına “el-Hitan” sözcüğünü kullanması, İslâmî dönemde de kız sünnetinin bilinip yapıldığını belgelemektedir.[2]

Genel bir uygulama mıydı yoksa bazı ailelerin tercihi miydi bunu kesinlikle bilmiyoruz. Ancak Müslüman olan erkeklere emredildiği gibi kadınlara da emredilmeyişi, Hz. Peygamberin ve ileri gelen sahâ­bîlerin çocuklarına uygulandığına dair güvenilir rivayetlerin bulun­mayışı yer yer uygulandığını göstermektedir. Bazı bilginler, sünnet işlemini gerektiren fazlalığın doğulu kadınlarda görülmesi sebebiyle onlara özgü olduğu görüşündedirler.

Uygulanış amacı

Bazı Arab kabilelerin, cinsiyetleri ve tecavüze uğrayabilecek cin­sellikleri sebebiyle kız çocuklarını diri diri gömdükleri düşünülürse kız sünnetinin onların cinselliklerini geliştirme amacıyla yapıldığı gibi köreltme amacıyla yapıldığı da söylenebilir.[3] Peygamberimiz nisbet edilen hadîsler, her iki amaca da işaret etmekte ama cinselliğin korunup geliştirilmesine vurgu yapılmaktadır.

Kız Sünnetinin Mâhiyeti

Kız sünneti, kadınlığın cinsel haz merkezi olan ve kadında er­keklik organına tekabül eden klitoristeki (bızır) erkek sünnetinin ben­zeri bir işlemi içermektedir. Bir diğer anlatımla “klitorisi halka gibi saran, örten; bazen bir şapka, külah gibi kapatan derinin giderilmesi işlemidir.”[4]

Dönemimizde olduğu gibi değinilen biçimde bilimsel olarak açıklanamıyor idiyse de varlığı ve cinsel haz merkezi olduğu bilindiği içindir ki kız sünneti klitoris üzerinde yapılıyordu. Klitorisin kendi­sine müdahalenin veya sökülüp atılmasının cinsel sakatlanmalara se­bep olacağı, onu saran deri üzerinde yapılmasının da cinselliği do­yumlu kılacağı biliniyordu. Bu sebeple gereğince duyarlılık da gösteriliyordu.

Dînî Bakımdan Önemi ve Hükmü

Allah’ın Resûlü, kız sünneti ile alakalı kendisine nisbet edilen sözlerinde, onun cinselliği geliştirici yönüne işaretle şöyle buyur­muştur:

“Sünnet olmak erkekler için Peygamberlerin yolunu izlemektir. Kadın­lar için de bir değerdir.”[5]

Peygamberimize aidiyetini ret edici görüşlerin aksine onun ta­rafından söylenildiğini kabul edebileceğimiz bu hadîs, sünneti kadın­lar için yapılması gerekli bir işlem olarak sunmamaktadır. Değişik kültürleri harmanlayan İslâm öncesi toplumda uygulana gelen ve ge­reğince yapılması halinde sakıncasızlığı bir tarafa cinselliği geliştirici bu işlemi, yapılabilir bir güzellik olarak onaylamaktadır.

Böyle olmakla beraber, Şâfiî Mezhebi ekolüne bağlı bilginler, sün­netin erkeklere olduğu gibi kadınlara da vâcib/gerekli olduğu görü­şündedirler.[6]İslâm’ı değil, yalnızca dile getirenlerini bağlayıcı olan bu görüş sebebiyle olacak Mısır ve Sudan gibi Şâfiî Mezhebi’nin yaygın olduğu İslâm ülkelerinde kız sünneti revaç bulmaktadır. Onu İslâm adına öğütlenmeksizin yalnızca yapılabilir örfî bir işlem olarak değerlendiren Hanefî Mezhebi’nin izlendiği Türkiye gibi ülkelerde ise kız sünneti ilgi görmemiş, eksiklik olarak da değerlendirilmemiştir.

Cinsel Bakımdan Önemi

Ana konumuz olan cinsellik açısından konunun önemi, kız sün­netinin öğütlenmesindeki amacın cinsel hazları köreltmek değil geliş­tirme olmasıdır.

Çünkü erkek çocukların sünnet ettirilmesi ile ilgili teşvik edici ha­dîslerde amaç gösterilmemesine karşılık, kız çocukların sünnet edil­mesi ile ilgili hadîslerde veya hadîs olduğu ileri sürülen sözlerde cinsel amaç açıkça belirtilmiştir.

Allah’ın Resûlü tarafından söylenildiğinde görüş birliğine varıla­mamakla birlikte, bazılarınca söylediği kabul edilen bir hadîste onun kız sünnetçiliği ile bilinen Ümmü Atiyye isimli kadına şöyle emir buyurduğu rivayet edilmektedir:

لاَ تُنْهِكِى، فَاِن ذَلِكَ اَحْظَى لِلْمَرْأةِ وَأَحَبُّ لِلْبَعْلِ

– Dokunmakla yetin. (Klitorise ve sinirlerine dokunma; onu örten kısımda işlem yap.) Böylesi bir işlem kadına daha çok haz verici, kocasını da daha ziyade mutlu edicidir.[7]

Görüldüğü gibi amaç eşlerin cinsel mutluğudur. Bu rivayetten, batı dünyasında ve yerli medyalarda kadın cinselliğini yok edici bir vahşet işlemi olarak sunulan kız sünnetinin, bilakis cinsel hazzı geliş­tirme amacıyla öğütlendiği anlaşılmaktadır.

Yapılmakta olan kız sün­netleri cinsel hazzı köreltme amacıyla klitorisi söküp alma şeklinde; Firavun sünneti biçiminde yapılıyorsa veya ilkel şartlarda ve yete­neksiz kişilerce yapıldığı için böylesi olumsuz bir sonuca neden olu­yorsa terk edilmelidir. Çünkü kadın cinselliğini olumsuz yönde etki­lemek zulümdür ve her çeşidiyle zulüm haramdır.

Kadınlarda Sünnet Benzeri Operasyon

Her kadında yaratılıştan farklı boyutlarda olan Klitoris ve onu çevreleyen derinin yapısı, bazı kadınlarda görüntü çirkinliği ve or­gazm problemi oluşturduğu için estetik plastik cerrahlara/jinekolog­lara baş vurulmaktadır.

[“Özellikle orgazm olamama şikayeti nedeniyle başvuran ka­dınlarda bazı doktorlar klitorisi dışarıdan saran derinin kısaltıl­ması yani “klitorisin soyulması” şeklinde bir operasyon önermek­tedirler. Burada amaç klitorisin cinsel ilişki esnasında penisle direkt temasının sağlanmaya çalışılmasıdır. Bu tür ameliyatlar, erkek sünnetinden farklı değildir.”]

Uzmanlarınca bazı kız çocuklarında gerekli görülerek yapılacak kız sünnetinin faydalı olduğunu, benzeri işlemlerin Klitoropeksi adıyla, modern tıbbın uygulamaları arasına girmesi de doğrula­maktadır:

Klitoropeksi: klitorisin üzerindeki derinin klitorisi gizlemesi nedeniyle uyarılamamaya bağlı orgazm problemi olan kadınlarda da bu deri ameliyatla alınmakta, klitoris ortaya çıkarılmakta ve kadının sorunu ortadan kalkmaktadır.[8]

DEĞERLENDİRME

a–Mutedil bir iklime sâhip olan Medîne’de kız çocuklarının bazı­larına olsun Allah’ın Resûlü’nün bilgisi altında sünnet edilmiş olması,

b–Allah’ın Resûlü’nün örf çizgisinde cinsel tatmin amacını tasrih ederek, kız çocuklarının sünnet edilmesini öğütler ifade kullandığı rivayeti,

c– Her türlü görsel nitelikli cinsel uyarılara muhâtap olmalarına rağmen, asrımızda lâik ülke kadınlarında bile cinsel tatminsizlik ora­nının yüksek olması.

Bütün bunlar, konu üzerinde yeniden düşünülmesi ve araştır­malar yapılmasını gerekli kılmaktadır. Kaldı ki bazı klitoristlerdeki cinsel doyumu engelleyen fazlalığın mevcûdiyeti bilinmekte, sünnet işleminin zarûreti kabul olunmakta, bunun için de estetik plastik cerrahlara/jinekologlara baş vurulmaktadır.

Evet, Mısır ve Sudan gibi halkı Müslüman ülkelerdeki uygulama, cinsellik amacı ışığında yeniden gözden geçirilmeli ve ge­rekli mukayeseli incelemeler yapılmalı, olması gereken olumlu şek­line dönüştürülmelidir.

Erkeklerin sünnet edilmesinin büyük faydaları ilmî olarak kanıt­lanmış olmasına rağmen, bu alanda gerekli girişimleri yapmamış, yapamamış olan ve bilimsel kanıtlardan çok, yerici ideolojik yakla­şımları ön plana çıkaran gayr-ı müslim tıp adamlarının görüşlerinin bilimsel verilermiş gibi değerlendirilemeyeceğini; Müslüman bilim adamlarının konuya mutlaka ilgi duymaları gerektiğini duyurmakta fayda görüyoruz.

HÜKÜM

En yoğun haz bölgesi olup temel işlevi orgazmı sağlamak olan klitorisin yaratılmış olması, kadının cinselliğini zirvede yaşamasının Rabbimizin amacı olduğunu göstermektedir.

Bu ilâhi amaç ortada iken kız sünneti, uygulanmakta olan şekliyle kadın cinselliği aleyhine sonuçlar veriyorsa yapılması elbette zulümdür ve zulüm olduğu için de haramdır. Ancak onun –ilâhi irade çizgisinde– İslâm kültür havzasında 14 asırdır kadının cinsel mutluluğunu sağlama amaçlı bir temele oturtulmuş olması, kadınlık adına onur vericidir.

[1] Beyhakî, Şuâbül-İman isimle eserinde şöyle rivayet ediyor:

Ümm-ü Habîbe Medîne’ye hicret eden Mekke’li muhâcir kadınlardandı. Kızları sünnet ederdi. Hz.Peygamber, hicreti sonrasında onu ziyaret etiğinde sordu:

– Yapmakta olduğun kız sünnetine devam etmek istiyor musun?

– Ya Resûlellah! Yoksa bu işlem haram kılındı da bize yasaklıyor musunuz?

– Hayır, hayır, Sünnet işlemi helâldir.

[2] Buharî Ğüsül 28

[3] İ.Kesîr Tekvîr 8-9

[4] Klitoris

“Klitorisin büyüklüğü kadından kadına çok önemli değişiklikler gösterebilir. Baş ve gövde toplam uzunluğu ortalama 3 santimetre olmakla beraber 7 santimetreye kadar varan uzunlukta olabilir. Klitorisin baş kısmının büyüklüğü de oldukça değişkendir ve 3-8 milimetre arasında olabilir. Yaklaşık 8000 sinir lifli bir yapıdır.” Klitoris’e ve aşağıda değinilen Klitoropeksi’ye ilişkin bilgiler “doktorsitesi.com” ve benzeri bilimsel sitelerden özetlenmiştir. Ayrıca bak Tenasül Hayatımız. Fritz Kahn İst.1971, s.29.

[5] Ebû Davûd Edeb 167; es-Sünenül-Kübrâ 8/325

Kız sünnetine ilişkin rivayetler, tesbitimize göre Kütüb-i Sitte içinde yalnıza bu kaynakta yer almaktadır.

[6] Avnül Mabûd Şerh-ü S.Ebî Davud 14/185

[7]Ebû Davûd Edeb Bab-u Ma Câe Fil-Hitan (Avnül-Mabûd 14/184)

[8] Aşağıdaki açıklama “doktorsitesi.com” dan alınmıştır:

Hepimizin bildiği gibi cinsel uyarılmada Klitoris ve G – Noktası anahtar rolü üstlenmektedir. Klitoris erkekteki penis başının eşdeğeridir ve EROJEN dediğimiz cinsel uyarılma esnasında kanlanması artarak hacim olarak büyüyen bir yapıdır. Bazen klitoris üzerindeki deri katlantısı fazla olabilmekte ve bu klitorisin büyük görünmesinin ve şekil bozukluğu yaratmasının yanında klitorisin uyarılmasını ve orgazmı da engelleyebilmektedir. Bu tarz problem yaşayan bayanlarda klitoris üzerindeki bu deri katlantısını estetik cerrahi yöntemlerle çıkartabiliyor ve böylelikle klitorisi ufaltarak hem estetik görünümü düzeltiyor hem de daha fazla uyarılmasını sağlayabiliyoruz. Bu yapılan işleme CLİTOROPEXY denmektedir ve hem cinsel uyarılma bozukluğu olan bayanlarda hem de estetik görünüm olarak problem oluşturan vakalarda çok iyi sonuçlar elde edilebilmektedir.