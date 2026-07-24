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Gündem Yeni Parti kurulurken Kılıçdaroğlu öyle bir paylaşım yaptı ki… İmamoğlu’na manidar gönderme
Gündem

Yeni Parti kurulurken Kılıçdaroğlu öyle bir paylaşım yaptı ki… İmamoğlu’na manidar gönderme

Yeniakit Publisher
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Şutlan Özgür Özel ve ekibinin Yeni Parti'yi açıkladığı ve CHP'nin ana muhalefet statüsünü yitirip Meclis'te 5. sıraya gerilediği dakikalarda, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan manidar bir video paylaşımı geldi. Kılıçdaroğlu'nun, yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu ile özdeşleşen kolları sıvama hareketini yaptığı görüntüler siyaset gündemine damga vurdu.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na sunulduğu dakikalarda dikkat çeken bir video paylaştı. Partisinin ana muhalefet unvanını kaybedip beşinci sıraya gerilediği anlarda yayımlanan videoda, Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile özdeşleşen hareketi yapması dikkat çekti.

İMAMOĞLU İLE ÖZDEŞLEŞEN HAREKETİ YAPTI

Yeni Parti'nin resmi kuruluş adımlarının atıldığı esnada sosyal medya hesabından bir video mesaj kamuoyuna servis edildi. Videoda toplumun unutulmuş kesimlerine vurgu yapan Kemal Kılıçdaroğlu, siyaset anlayışını şu sözlerle ifade etti:

"Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Çöpten kâğıt toplayan insanların da, mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur."

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'deki kriz tartışmalarına net tavır: "Beni hiç ilgilendirmiyor"
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'deki kriz tartışmalarına net tavır: "Beni hiç ilgilendirmiyor"

Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'deki kriz tartışmalarına net tavır: "Beni hiç ilgilendirmiyor"

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Yorumlar

Fetöcüler hiç bir yeri boş bırakmazlar sinsiler!! Kemal Chp'yi fetöcülerden arındırmazsa bu günleride aratırlar ona!?

Fetöcü Emre Uslu "Özgür'e yeni parti kurması khk'lılar için bir umut olur" diyorken , şimdi "Ne yaparsanız yapın Özgür iktidara gelemez, yeni partide bir umut vaat etmiyor" mihfâlinde kıvırmış! Belli'ki Khk'lıların kendisine "bizi aldattın" demesinler için şimdiden kıvırıyor!

Ali

Kemal Kılıçdaroğlu hiç önünü giremeyen biridir SSK batırıp CHP Vekil olarak getirilen biri onu da Fetoculerein getirdiği deniyor ! Ve doğru!! Partide Fetoculerein kaynadığı fetonun Siyasi Ayağı CHP idi!! Danışmanlık edeni Fetocu çıktı ama hasır altı etti Politika hep iftira yalan ve Tayyip Erdoğan düşmanlık olarak görüldü Hırsızlık dedi CHP iki yıl üstünde tepindiler birşey çıkmadı Dünyanın tüm bankaların araştırmalar üsrana uğradı!! Kim Türkiye için elini taşın altına koydu ise iftira uğradı. Tayyip Erdoğan'ın damadı mesela. Kendileri hırsızlık rüşvet dolandıcılık vatanhayinliği edip karşısına iftira yalan ile insanları kandırdılar. Medya internet ve satılmış gazeteciler. Bugün o hırsızlık rüşvet dolandıcılık vatanhayinliği edenler parti kurdu Mecliste bir çıkıp Arkadaşlar önce bu hırsızlık rüşvet dolandıcılık davaları bir görünsün SONRA gelin Şerefli olan insanlar bunu yapar. CHP'de az bulunan yeni kurulan hiç olmayan şeref. Kemal Kılıçdaroğlu şimdi iyi düşünüp başa hakikat biri geçmeli demesi gerekir Prof Aslı Baykal mesela Ve velilerini politikası olması gerekir hırsızlık rüşvet dolandıcılık değil iş yapan Sözünü tutan. Milleti kandırıp oyu alan degil iz beton bir temizle çıkarıp milletin evlerini yapması ve teslim etmesi. Çıkan ayrılan vekilerin pisliklerini ört bas etmemesi onları ortaya koyup Meclisten böyle pisliklerini temizleme CHP nin görevi olmalı. Olur mu imkanı Yok
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