Yeni Parti kurulurken Kılıçdaroğlu öyle bir paylaşım yaptı ki… İmamoğlu’na manidar gönderme
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Şutlan Özgür Özel ve ekibinin Yeni Parti'yi açıkladığı ve CHP'nin ana muhalefet statüsünü yitirip Meclis'te 5. sıraya gerilediği dakikalarda, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan manidar bir video paylaşımı geldi. Kılıçdaroğlu'nun, yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu ile özdeşleşen kolları sıvama hareketini yaptığı görüntüler siyaset gündemine damga vurdu.
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na sunulduğu dakikalarda dikkat çeken bir video paylaştı. Partisinin ana muhalefet unvanını kaybedip beşinci sıraya gerilediği anlarda yayımlanan videoda, Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile özdeşleşen hareketi yapması dikkat çekti.
İMAMOĞLU İLE ÖZDEŞLEŞEN HAREKETİ YAPTI
Yeni Parti'nin resmi kuruluş adımlarının atıldığı esnada sosyal medya hesabından bir video mesaj kamuoyuna servis edildi. Videoda toplumun unutulmuş kesimlerine vurgu yapan Kemal Kılıçdaroğlu, siyaset anlayışını şu sözlerle ifade etti:
"Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Çöpten kâğıt toplayan insanların da, mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur."