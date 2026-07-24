Yeni aktüel kataloğundaki fırsatları görenler markete koşuyor! BİM'den fırsat ürünleri geldi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Perakende sektörünün öncü markalarından BİM, tüketicilerin merakla beklediği yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Müşterilerine sunduğu avantajlı fiyatlarla dikkat çeken BİM’in güncel broşüründe yer alan cazip fırsatlar, alışveriş tutkunlarının yüzünü güldürmeye hazırlanıyor.
BİM’de bu hafta hangi sürpriz ürünlerin yer alacağı vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Mutfak gereçlerinden ev tekstiline, elektronik ürünlerden temel tüketim malzemelerine kadar pek çok kategoride cazip seçeneklerin sunulduğu aktüel kataloğunda rafları dolduracak zengin ürün listesi belli oldu.
- Viskon Keten Şort Kadın S/M, L/XL 299 TL
- Viskon Keten Şort Erkek S/M, L/XL 299 TL
- Çift Kişilik Pike Set 469 TL
- Masa Örtüsü 140x210 cm 209 TL
- Masa Örtüsü 140x180 cm 279 TL
- Su Emici Paspas 58x38 cm 129 TL
- Hasır Şapka ve Çanta Set Çocuk 249 TL
- Micro Kep 129 TL
- Fermuarlı Kep 149 TL
- Ören Bayan Aplikeli Şapka 189 TL
- Kot Şapka 189 TL
- Havlu Saç Bonesi 75 TL
- Mutfak Halısı 60x100 cm + 45x60 cm 2'li 169 TL
- Ören Bayan File Bere Kadın 169 TL
- Kısa Konç Çorap Çeşitleri Kadın 3'lü 89 TL
- DAGI Sütyen ve Külot Seti 399 TL
- Lazer Kesim Yüksek Bel Paçalı Korse M, L, XL 199 TL
- Seamless Boxer/Slip Çeşitleri Kadın S/M, L/XL 69 TL
- Boxer Erkek M/L, L/XL 89 TL
- Hobby Life Pasta/Börek Taşıma Kabı 159 TL
- Hobby Life Hamur Leğeni 175 TL
- Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 55 TL
- Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 33 TL
- Vakumlu Ahşap Kapaklı Renkli Baharatlık 225 ml 52 TL
- Mutfak Seti 9 Parça 229 TL
- Benante Dondurma Şekilli Pipetli Bardak 400 ml 349 TL
- Renkli Silikon Buz Kalıbı Çeşitleri 249 TL
- 3'lü Şekilli Buzluk 7x12,5 cm 59 TL
- Buzluk Çeşitleri 39 TL
- Kapaklı Mega Kase 8,5 L 129 TL
- Badya Seti 3'lü 79 TL
- Glass in Love Cam Kupa 6'lı 200 cc 199 TL
- VIP Ahmet Vakumlu Yuvarlak Saklama Kabı 0,3 L 16 TL
- VIP Ahmet Vakumlu Yuvarlak Saklama Kabı 2 L 99 TL
- VIP Ahmet Vakumlu Yuvarlak Saklama Kabı 3 L 119 TL
- ROOC Meyve Bıçağı 8'li 119 TL
- ROOC Mutfak Makası 59 TL
- Luminarc Temperli Fırın Kabı26 cm 239 TL
- Tefal Düdüklü Tencere 6 L 3.990 TL
- Tefal Simplicity Krep Tava 25 cm 699 TL
- Tefal Simplicity Tava 24 cm 649 TL
- Tefal Simplicity Tava 32 cm 899 TL
- English Home Çelik Servis Gereçleri 149 TL
- Paşabahçe Echo Meşrubat Bardağı 3'lü ~350 cc 99 TL
- Paşabahçe Echo Su Bardağı 3'lü 260 cc 79 TL
- Paşabahçe Ramekin Kase 6'lı 135 cc 8 cm 189 TL
- Glass in Love Cam Ayıcık Şekilli Kapaklı Pipetli Bardak 470 ml 179 TL
- Colorina Gold Rimli Pasta Tabağı 4'lü 21 cm 349 TL
- Colorina Gold Rimli Meyvelik 30 cm 189 TL
- Colorina Gold Rimli Kase 16 cm 69 TL
- RAKLE Bambu Kapaklı Kavanoz 1 - 600 cc 109 TL
- RAKLE Bambu Kapaklı Kavanoz 2 - 1050 cc 129 TL
- LAV Cam Kilitli Saklama Kabı 400 cc 89 TL
- LAV Cam Kilitli Saklama Kabı 800 cc 119 TL
- LAV Cam Kilitli Saklama Kabı 1200 cc 139 TL
- LAV Cam Kilitli Saklama Kabı 1900 cc 179 TL
- RAKLE Desenli Meşrubat Bardağı 570 cc 75 TL