İncir nasıl kurutulur? İncir kurutma yöntemleri

Evde incir nasıl kurutulur? Yaş incir güneşte nasıl kurutulur? İncir kuruturken kurtlanmaması için ne yapılır? İşte, güneşte ve fırında incir kurutma yöntemleri:

Her zaman içi dolgun ve kabukları ince olan olgun incirleri tercih etmeye çalışın. Kurutma yöntemi için 2 tür vardır. Bunlardan birincisi güneşte doğal kurutma ikincisi ise fırında kurutma yöntemidir.

Güneşte Kurutma Yöntemi

Güneşte kurutma yöntemi en çok tercih edilen incir kurutma yöntemlerindendir. Güneşte incir kurutmak için ilk olarak incirleri bol suda yıkayın ve yıkadığınız incirlerin fazla sularını temiz bir havlu yardımıyla alın. Fazla suları aldıktan sonra ise incirlerin sap kısımlarını, çürük ve darbeli yerleri kesin. İnciri ortadan ikiye bölün ve hava almasını sağlayacak tül ya da tülbendi tel ızgaranın üzerine serin. Kestiğiniz incirleri bu tel ızgaranın üzerine aralıklı biçimde dizin.

İncirlerin üzerini de ince bir bezle örtün. İncirleri dizdiğiniz tel ızgarayı güneş gören bir yere koyun. Bu şekilde incirleriniz 3-5 gün içerisinde tamamen kurur. İki tarafında güzel kurumasını istiyorsanız 2-3 saatte bir incirleri ters düz etmeyi unutmayın. İncirin kuruduğunu anlayamıyorsanız anlamanın yolu çok basit. İnciri sıktığınızda içinden suyu çıkmıyorsa kurumuş demektir. İncirinizin nemli kalmaması çok önemli çünkü nemli kalan incirler kurtlanabilirler.

Fırında Kurutma Yöntemi

İncirleri bol suda yıkayın ve fazla suyu temiz bir havlu yardımı ile alın. İncirlerin sap kısımlarını kestikten sonra ortadan ikiye bölün ve fırın tepsisine birbirine değmeyecek şekilde aralıklarla dizin. Fırının sıcaklığını 45 dereceye getirin ve fırının içine koyun. En önemli ayrıntı ise fırının içinde nem oluşmamasıdır. Bunun için de fırın kapağını hafif aralık bırakın. Saat başı incirleri kontrol edin ve ters düz yapmayı unutmayın. Bu şekilde incirleri yaklaşık 10-12 saat içinde tamamen kurutabilirsiniz. Hazırladığınız incirleri hava almayacak şekilde cam kavanozun içine ya da kaplara koyup güneş görmeyen yerde uzun süre saklayabilirsiniz.

Kuru İncir Nasıl Saklanır?

Kuru incirleri 1-2 hafta içinde tüketecekseniz, güneş görmeyen kapalı bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Eğer kışa kadar saklamak istiyorsanız, cam kavanozlara veya buzdolabı poşetlerine doldurarak ağızlarını sıkıca kapatın. Poşet veya kavanozu buzdolabına koyarak 1 yıl boyunca saklayabilirsiniz.

Kuru İncirin Kurtlanmaması İçin Ne Yapmalıyız?

Kuru incir, doğru koşullarda saklanmadığı takdirde kısa süre içinde kurtlanmaya başlar. Kurtlanmayı önlemek için, incirleri kuru ve nem oranı düşük yerlerde muhafaza edebilirsiniz.

İlginizi çekebilir → Derin dondurucunun farklı kullanım alanları! Bu önerileri uygularsanız... → TIKLAYINIZ