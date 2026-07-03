Göreve dönmeyi bekliyordu! İçişlerinden Ahmet Türk kararı…
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İçişleri Bakanlığı, Mardin Valisi ve Mardin Belediyesi kayyımı Tuncay Akkoyun’un görev süresini 2 ay daha uzattı. Ahmet Türk’ün Mardin Belediye Başkanlığına dönüşü bir kez daha ertelenmiş oldu.
İçişleri Bakanlığı, 4 Temmuz’a kadar görev süresini uzattığı Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyımı Tuncay Akkoyun’a 2 ay daha makamda kalacağını açıkladı.
Bakanlığın aldığı karar nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, 2 ay daha görevine dönemeyecek. Mardin’de kayyımın görev süresi en son 2 Mayıs’ta uzatılmıştı.
KOBANİ DAVASI
31 Mart 2024 tarihinden yapılan yerel seçimlerde Ahmet Türk üçüncü kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Kobani davası sanıklarından biri olan Türk hakkında, 10 yıl hapis cezası çıkınca, görevden alınarak yerine 2024 yılının kasım ayında kayyım atanmıştı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi 3 yıldır Van Valisi Tuncay Akkoyun tarafından yönetiliyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de şubat ayındaki grup toplantısında Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in makamlarına dönmesi gerektiğini söylemişti.