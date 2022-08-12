Derin dondurucunun farklı kullanım alanları! Bu önerileri uygularsanız...

Çorapların Yırtılmasını Önler

Kadınların en çok şikayet ettikleri şeylerden birisi de ince muz çorapların çabuk yırtılmasıdır. Bunun önüne geçmek artık çok kolay. Yapmamız gereken ilk şey yeni aldığımız muz çorapları ıslatıyoruz ve fazla suyu sıkıyoruz, 12 saat boyunca derin dondurucu içine koyuyoruz. 12 saatten sonra çıkartıp oda sıcaklığında kurumasını bekliyoruz. Bu işlem çorabınızın kaçmasını önleyecek ve ömrünü uzatacaktır.

Sıkan Ayakkabıları Esnetir

Yeni aldığımız ayakkabılar sıkıyor ise bunun için artık ayakkabıcıya gitmemize gerek yok. Yapmamız gereken şey çok basit. Bir poşetin içine su koyuyoruz ve poşeti de ayakkabının içine yerleştiriyoruz bu şekilde iken ayakkabıyı derin doldurucuya koyuyoruz. Bir gece boyunca ayakkabıyı derin dondurucu içerisinde bekletiyoruz. Poşetin içindeki su donduğu için ayakkabının genişlemesini sağlayacaktır. Ertesi gün dikkatli bir şekilde buz olmuş torbayı çıkartın ve rahatlıkla ayakkabınızı giyin.

Eşyalarınıza Yapışan Sakızdan Kurtarır

Derin dondurucu kullanım alanları arasında yer alan bir başka durum ise eşyalara yapışan sakızlardır. Herhangi bir eşyanıza sakız yapıştıysa sakın çöpe atmayın çünkü eski haline döndürmenin kolay bir yolu var. Eşyanıza hiçbir şey yapmadan sadece 2 saat boyunca derin dondurucu içinde bekletin. Bu işlem yeterli olacaktır ve eşyanız eski haline dönecektir.

Eşyaların Tüylenmesini Önler

Kazaklarınızın, hırkalarınızın ve elbiselerinizin tüylenmemesini istiyorsanız bir torbaya yerleştirin ve bir gece boyunca derin dondurucu içerisinde bekletin. Bu işlem eşyaların tiftiklenmesini önleyecektir.

Pillerin Ömrünü Uzatmaya Yardımcı Olur

Pillerin ömrünü uzatmak istiyor iseniz derin dondurucu içinde saklayabilirsiniz. Bu yaptığınız işlem pillerin kullanım ömrünü uzatıyor. Fakat pilleri kullanmadan önce oda sıcaklığına geldiğinden emin olmanız gerekiyor.

Kötü Ayakkabı Kokularını Giderir

Koku yapan ayakkabılarınızı poşete yerleştirin ve derin dondurucu içerisine koyup bekletin. Çıkarttıktan sonra kötü kokuların gittiğini fark edeceksiniz.