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Gündem İnanılır gibi değil! Kılıçdaroğlu pes dedirtti
Gündem

İnanılır gibi değil! Kılıçdaroğlu pes dedirtti

Yeniakit Publisher
2024-04-12 11:32:00 -
İnanılır gibi değil! Kılıçdaroğlu pes dedirtti

FETÖ firarisi Emre Uslu 2013’te hayatını kaybeden babasının ölümünün ardından CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini arayarak taziyede bulunduğunu iddia etti.

FETÖ firarisi Emre Uslu 2013’te hayatını kaybeden babasının ölümünün ardından CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini arayarak taziyede bulunduğunu iddia etti.

 

Oda TV’nin haberine göre; Kılıçdaroğlu’nun “Uğur Dündar’a açık mektubumdur” başlıklı paylaşımını alıntılayan firari FETÖ’cü, “Babamın taziyesi için beni arayana kadar CHP’ye bir tane oy çıkmamış benim iki köyümden birinde bugün CHP kazandı, diğerinde de 300 oydan 100’ü CHP’ye çıktı” diyerek şu ifadeleri paylaştı:

“Ah dedem, ah pirom, ah güzel insan. Keşke CHP genel başkanıyken yazsaydın bu manifestoyu, sen yürürken Anadolu yürürdü arkandan. El hak doğru söylüyorsun. Babamın taziyesi için beni arayana kadar CHP’ye bir tane oy çıkmamış benim iki köyümden birinde bugün CHP kazandı, diğerinde de 300 oydan 100’ü CHP’ye çıktı. KHK’lıları yarım ağızla da olsa sahiplenmeniz etkili oldu bunda. (Ki “sizin Uğur”lar gürül gürül sahiplenmenize izin vermedi biliyorum) Hakkın ve emeğin büyük bunu teslim edelim. Bizi barıştırdığın için Allah razı olsun.”

Kılıçdaroğlu’nun 2013’te FETÖ kumpasları sürüyorken, Silivri’de FETÖ’cülerin tutukladığı asker ve siviller hapisteyken Emre Uslu’yu arayarak taziye dileğinde bulunması sosyal medyada tepki çekti.
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İşte o paylaşım:

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