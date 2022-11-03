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Dünya İmran Khan kimdir? İmran Khan sağlık durumu nasıl?
Dünya

İmran Khan kimdir? İmran Khan sağlık durumu nasıl?

Pakistan eski Başbakanı İmran Han, konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı. Pek çak kişi ise "İmran Han kimdir?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 15:17:00 -
İmran Khan kimdir? İmran Khan sağlık durumu nasıl?

İmran Khan sağlık durumu nasıl? Pakistan eski Başbakanı İmran Han, konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı. Yapılan açıklamada İmran Han'ın saldırı esnasında ayağından yaralandığı ve durumunun tehlikeli olmadığı belirtildi.

İmran Khan kimdir?

İmran Khan 5 Ekim 1952 tarihinde Pakistan'da dünyaya geldi. Han 20. yüzyılın son yirmi yılında ulusal kriket oyuncusuydu. Spor kariyerinden sonra politikayla ilgilenmeye başladı.

1996 yılında Pakistan Adalet Hareketi'ni kurdu ve ilk başkanı oldu. Kasım 2002 yılından Ekim 2007'ye kadar Pakistan Ulusal Meclisinde Mianvali seçim bölgesinden milletvekili seçildi. 2013 yılındaki Pakistan parlamento seçimlerinde partisi ulusal mecliste 35 sandalye kazandı. GlobalPost gazetesi onu 2012'nin dokuz lideri sıralamasında üçüncü olarak gösterdi. Bir hayır işleri örgütü olan Asia Society tarafından İmran Han 2012 yılında Asya'da Yılın Adamı olarak seçildi.

Pakistan'da 25 Temmuz 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi kazandı. 18 Ağustos 2018 tarihinde Pakistan Başbakanı olarak göreve başladı.

9 Nisan 2022'de mecliste yapılan güvensizlik oylamasında çoğunluk sınırı olan 172 oyun altında kalarak hükümet düştü ve başbakanlık görevinden alındı.

21 Ekim 2022'de Pakistan Seçim Komisyonu, eski Başbakan Han’ı siyasetten men etti.

Pakistan Adalet ve Hukuk Bakanı Azam Nazir Tarar, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, İmran Han'ın 5 yıllığına siyasetten men edildiğini açıkladı.

Başbakan Şahbaz Şerif de Twitter'dan yaptığı açıklamada, Seçim Komisyonu'nun adaleti yerine getirdiğini belirterek, ulusun, Han'ın "yolsuzluk eylemlerinde bulunmak için başbakanlık makamını kişisel gelir kaynağı haline getirdiğine" şahit olduğunu ifade etti.

Şerif, PTI'nın protesto çağrısını eleştirerek kimsenin yasaların üstünde olmadığını vurguladı.

Öte yandan, PTI'nın önde gelen isimlerinden Çaudri Favad Hüseyin, Han'ın 2023'teki genel seçimlerde yarışacağını belirtti.

Hüseyin, karara karşı çıkmak için halkı sokağa çağırdı.

Olayın ardından İmran Han, Seçim Komisyonunun kendisini siyasetten men etme kararına karşı mahkemeye başvurdu.

 

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