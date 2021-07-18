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Gündem İmamoğlu'nun pişkinliği vatandaşı isyan ettirdi! Sözünü yedi, tepkileri ve şikayetleri sallamadı
Gündem

İmamoğlu'nun pişkinliği vatandaşı isyan ettirdi! Sözünü yedi, tepkileri ve şikayetleri sallamadı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu yine sözünde durmadı. Daha önce “kurbanlık alanın burda ne işi var burası metropol bir şehir” diyen İmamoğlu, kurbanlık alanın kullanılmasına hem müsaade etti hem de gelen binlerce şikayete kulak asmadı.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 13:33:00 -
İmamoğlu'nun pişkinliği vatandaşı isyan ettirdi! Sözünü yedi, tepkileri ve şikayetleri sallamadı

Popülist şovları ile gündemde kalmayı başaran CHP’li İmamoğlu, bir sözünden daha döndü.

Başakşehir- Kayaşehir’deki  İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kurban satış ve kesim alanı vatandaşlar tarafından şikayet yağmuruna tutuldu.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait kurban satış ve kesim alanı Başakşehirlileri sokağa çıkamaz hale getirdi. Vatandaşlar, İBB'nin kurban satış alanını kaldırma sözünü tutmadığını öne sürerek hem kötü kokudan hem de hastalık taşıyan karasinek ve sivrisineklerden dolayı kabus gibi günler geçirdiklerini belirttiler.

Kurban satış ve kesim alanlarının yerleşim yerlerinin ortasında olmasının yanlış olduğunu ifade eden mahalle sakini Muhammet Sancar, "Kurban alanlarının merkezlerde olmasını yanlış buluyorum. Modern bir şehrin ortasında kurulan kurban alanı ilkel bir görünüm oluşturuyor. Buraya yakışmıyor. Kokudan rahatsız oluyoruz. Bir an önce tedbir alınmalı ve gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor. Defalarca kez İBB Beyaz Masa'yı aradık ancak hiçbir sonuca ulaşamadık. 'Her şey çok güzel olacak' dediler ama her şey kötüye gidiyor" dedi.

Bir diğer mahalle sakini Ali Apak da "Kurban bayramı öncesi burada koku oluşuyor. Müşterilerimiz ve bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Şikayet etmemize rağmen herhangi bir çözüm olmadı" ifadelerini kullandı.

"Müşteriler beş dakikadan fazla oturmuyor"

Yazın ortasında koku ve sinekten kapı önünde oturamadıklarını söyleyen Ramazan Özoğlu, "Koku ve sinekten rahatsız oluyoruz. Başakşehir Millet Bahçesi'ne gidiyoruz ama çocuklarımız kokudan duramıyor. Müşterilerimiz de beş dakika oturup kokudan dolayı kalkmak istiyor. Bu bizim işlerimizi de etkiliyor. Biran önce bu alanın kaldırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

3 yıl önce verdiği sözü tutmadı

Kayaşehir sakinleri, İBB yönetiminin 3 yıl önce verdiği sözü ne zaman tutacağını merakla bekliyor.

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Yorumlar

Adalet

Onu oraya yapana da bir çift söz söylemek lazım
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ooohhhhhh çook güzel oluyor

Çook güzel olamıyor, her şey musilaj oluyor...vebali seçenlere
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