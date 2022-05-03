İmamoğlu Rize'de rezil oldu, İstanbullu trafikte perişan oldu! Bayramda bile rahat yok
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayramda bile sıkışan trafiğe çözüm üreteceğine Rize'de, 2 metrobüsü anca dolduracak kadar az bir topluluğa miting yaptı!..
İstanbullunun çilesi bitmiyor!.. Ramazan Bayramı'nda bile, İstanbul'da Avrupa yakasından Asya yakasına geçmek isteyenler, saatlerce trafikte milim milim yol aldılar.
Oluşan yoğunluk nedeniyle köprü yolu adeta kilitlendi. Vatandaşlar bayramın keyfini çıkarmak yerine mağduriyetin sıkıntısını yaşadı.
İmamoğlu Rize'de!..
Vatandaşlar trafik sorununa bir çözüm beklerken, seçim sürecinde bol keseden vaat sallayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu şehri terk etti, Rize'ye gitti.
İmamoğlu, İstanbulluların dertlerine çare bulacağına, "16 milyon için çalışıyoruz" sloganlı otobüsle, 1135 km mesafedeki Rize'de iki metrobüs yolcusu ancak edecek toplulukla buluşup, konuşma yaptı.