KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı

2022-KPSS lisans oturumlarının ilki olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınavda adaylara 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek. Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

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Lise KPSS ne zaman? KPSS sınavı ne zaman 2023? Ön lisans KPSS sınavı ne zaman? KPSS ne zaman, saat kaçta?

ÖSYM tarafından yayımlanan yeni KPSS takvimi sonrasında, Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans ve Alan Bilgisi oturumlarının ne zaman yapılacağı arama motorlarında sürekli araştırılıyor. 2023 - 2022 KPSS sınav takvimi, kamu, kurum ve kuruluşlarında işe girmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan yeni KPSS takvimi sonrasında, Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans ve Alan Bilgisi oturumlarının ne zaman yapılacağı belli oldu.

İşte 2022 ÖSYM KPSS Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans ve Alan Bilgisi sınav ve başvuru takvimi;

ÖSYM KPSS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ 2022

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül (bugün) yapılacak.

KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları 1 Eylül günü başladı ve 13 Eylül 2022 tarihinde sona erdi.

KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı tarihi de belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, KPSS ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

Ön lisans KPSS sınavı ne zaman?

KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı tarihi de belli oldu.

KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman?

18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KPSS SINAV KURALLARI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

KPSS SINAV KURALLARI

Sınav süresince adayların;

Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

• Salondaki görevlilere soru sormaları,

• Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları,

• Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

• Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları

• Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

• Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

• Sınav süresi bittiği hâlde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

• Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabileceklerdir. Uyarılmış olsun veya olmasın, kurallara aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve bu adayların sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmaları kesinlikle yasaktır. Her oturumunun sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM'de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan veya Sınava Giriş Belgesini teslim etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Sınav görevlilerinin tutanaklarının yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde sınav kurallarının ihlal edilip edilmediğinin tespitinde delil olarak kullanılacaktır. Sınav görevlileri tarafından tutanakta belirtilmemiş olsa da kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde kural ihlali yaptığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. ÖSYM Temsilcileri sınav sırasında sınav salonlarını denetleyebilecek, gerekli gördükleri takdirde kimlik kontrollerini yapabileceklerdir.

KPSS sınav süresi

Sınav süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika) olacak. Sınav süresinin ilk 100 dakikası (1 saat 40 dakika) ve sınavın son 15 dakikası salondan çıkmak yasak olacak.

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