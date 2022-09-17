YKS ek tercih ne zaman 2022: YKS 2. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek yerleştirme sonuçları öğrenme sorgulama ekranı

YKS'de ikinci tercih başvurularının tamamlanmasının sonrasında ek tercih sonuçları gündeme geldi. 2022 YKS ek tercihleri son olarak 13 Eylül Salı günü sonlanmıştı. 2022 YKS ek tercih sürecinde önceki senelere göre daha az kontenjan mevcuttu ancak üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar için son şans olarak değerlendirilmişti. YKS ek tercih sonuçları hakkında merak edilen sorular gündemden düşmüyor. ÖSYM tarafından YKS ek tercih ile üniversitelere kayıt tarihleri duyuruldu. YKS ek tercih kılavuzunda yer alan tarihler adayları meraklandırdı. Peki YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih ile üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ise üniversiteler tarafından 25-30 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Söz konusu bilgilere göre sonuç 25 Eylül'den önce erişime açılacak.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih ile üniversitelere kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında olacak. Bu tarih düşünüldüğünde YKS ek tercihleri açıklanacak. Konuya ilişkin ÖSYM'den son dakika duyuru yayımlandığında haberimizde yer vereceğiz.

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EK TERCİH KONTENJANLARINDA DURUM NE?

Ek yerleştirme sürecinde bu sene önceki yıllara göre daha az kontenjan olsa da süreç üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar için son şans olarak görülüyor. Bu sene üniversiteye yerleşip kaydolmayan 105 bin 772 adayla birlikte toplam 122 bin 209 ek kontenjan oluştu. Bu boş kontenjanların 95 bin 108’i devlet, 20 bin 818’i vakıf, 6 bin 283’ü de Kıbrıs ve yabancı üniversitelere ait.

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