İlkay gözden çıkarıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan'ın takımdaki geleceği hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Daily Mail'de yer alan habere göre İlkay Gündoğan bu yaz Manchester City'den ayırmaya hazırlanıyor. İddialara göre Manchester City, sözleşmesinin sona ermesine 1 yıl kala başarılı orta sahaya sezon sonunda takım bulmakta özgür olduğu bildirdi.

Pep Guardiola'nın 2016 yılında Manchester City'nin başına geçmesinin ardından Borussia Dortmund'dan takıma katılan İlkay Gündoğan, orta sahada büyük bir mücadele olmasına rağmen bu sezon sıklıkla kadroda yer alan isimlerden biri oldu.

Ancak oyuncunun her hafta 11'de başlamak istediği ve Manchester City'de bunun garantisinin olmadığınının altı çizildi.

Manchester City, yaz aylarında İlkay Gündoğan ile yeni sözleşme için görüşme yapılacağı konusunda ısrarcı olsa da, yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatması beklenmiyor.

2016 yılında yaklaşık 26 milyon Sterlin bonservis ücreti ile transfer edilen İlkay Gündoğan, Pazartesi sabahı Manchester Havalimanı'ndan Madrid'e giden özel bir jete binerken görüntülendi. Başarılı orta sahanın seyahatinin amacı belirsizliğini korurken çeşitli transfer iddiaları da gündeme geldi.

Bu sezon 42 maçta görev yapan 31 yaşındaki futbolcu, 8 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.