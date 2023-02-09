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Yerel İlk ziyaretçisi Emine Erdoğan oldu
Yerel

İlk ziyaretçisi Emine Erdoğan oldu

Ankara'da 16 depremzede bebeğin ilk ziyaretçisi Emine Erdoğan oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 08:59:00 - 2023-02-09 09:00:59
İlk ziyaretçisi Emine Erdoğan oldu

Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli deprem, 10 ili enkaza çevirdi. Bilanço giderek ağırlaşırken, arama-kurtarma ekipleri, mücadelelerinden bir an olsun vazgeçmedi.

Büyük yıkımların, göçüklerin yaşandığı kentlerde, saatler sonra yaşanan mucize kurtuluşlar da nefes oldu. Afette en çok yürekleri dağlayanlar ise, depremzede bebekler oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bebekler, Kahramanmaraş'tan Ankara'ya Cumhurbaşkanlığı uçağıyla nakledildi.

Refakatçisi olmayan 0-1 yaş aralığındaki 16 bebeğin Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesinin hemen ardından Emine Erdoğan hastaneye geldi.

Burada, Koordinatör Başhekim Doç. Dr. Bülent Güngörer ve Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ferit Kulalı'dan bebeklerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Tek tek ilgilendiği bebekleri kucağına alarak seven Erdoğan'ın ziyareti sırasında gözleri dolduğu görüldü.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanı'mızın talimatı ile Kahramanmaraş'tan Ankara'ya Cumhurbaşkanlığı uçağıyla nakledilen 16 depremzede bebeğimizin sağlık durumlarının iyi olması bir nebze de olsa umutlarımızı tazeledi. Devletimizin emin ellerindeler. Bakım altına alınan bebeklerimizin bundan sonraki süreçlerinin de takipçisi olacağım. Afetten etkilenen tüm çocuklarımızın iyi haberlerini almayı diliyor, yaralanan yavrularımıza acil şifa diliyorum.

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