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Spor İlk sahaya çıkan Diabate'den kritik açıklama
Spor

İlk sahaya çıkan Diabate'den kritik açıklama

Trabzonspor'un İstanbul Başakşehir'e 2-0 yenildiği maçın ardından Bordo mavili ekibin yeni transferi Fousseni Diabate açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 21:46:00 -
İlk sahaya çıkan Diabate'den kritik açıklama

Trabzonspor ile ilk kez sahaya çıkan Fousseni Diabate, Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'in galibiyeti hak ettiğini ifade eden Diabate, "Bu akşam istediklerimizi sahaya yansıtamadık, kazanmamız gerekiyordu ama yapamadık. Başakşehir bizden çok daha iyi bir performans sergiledi ve kazandı" dedi.

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