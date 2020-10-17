İlk sahaya çıkan Diabate'den kritik açıklama

Trabzonspor ile ilk kez sahaya çıkan Fousseni Diabate, Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'in galibiyeti hak ettiğini ifade eden Diabate, "Bu akşam istediklerimizi sahaya yansıtamadık, kazanmamız gerekiyordu ama yapamadık. Başakşehir bizden çok daha iyi bir performans sergiledi ve kazandı" dedi.