İlk sahaya çıkan Diabate'den kritik açıklama
Trabzonspor'un İstanbul Başakşehir'e 2-0 yenildiği maçın ardından Bordo mavili ekibin yeni transferi Fousseni Diabate açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor ile ilk kez sahaya çıkan Fousseni Diabate, Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Başakşehir'in galibiyeti hak ettiğini ifade eden Diabate, "Bu akşam istediklerimizi sahaya yansıtamadık, kazanmamız gerekiyordu ama yapamadık. Başakşehir bizden çok daha iyi bir performans sergiledi ve kazandı" dedi.