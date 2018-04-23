İlk günden mecliste İP krizi

CHP'nin gönderdiği 15 milletvekili ile Meclis'te grup kurabilen İP için oturma düzeni değişti. Milliyetçi Hareket Partisi vekilleri kendilerine ayrılan yeri beğenmeyince tartışma çıktı.

İYİ Parti'nin CHP'den geçen 15 milletvekiliyle grup kurması Meclis Genel Kurulu'nun oturma düzenini değiştirdi.

İYİ Parti'nin de grup oluşturup Meclis'te yer almasından sonra TBMM'de oturma krizi yaşandığı öğrenildi. MHP'lilerin kendilerine ayrılan yeri beğenmedikleri bildirilerek tartışma yaşandığı öğrenildi.