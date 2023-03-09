İlk depremin merkez üssü Pazarcık, İlk Çağ dönemindeki yerleşim yerine taşınıyor

Büyük felaketin sembol yerlerinden 7.7 büyüklüğündeki ilk büyük depremin merkez üssü Pazarcık, İlk Çağ dönemindeki eski yerleşim yerine taşınıyor.

Milliyet gazetesinden Aydın Hasan'ın ulaştığı tarihi kaynaklara göre, Pazarcık’ın yerleşim geçmişi İlk Çağ öncesi dönemlere kadar uzanıyor. İskan ve şehirleşme alanı olarak İlk Çağ boyunca ve özellikle Roma hakimiyeti döneminde bugünkü Yukarı Pazarcık bölgesi tercih ediliyor. Ovaya hakim tepenin eteğindeki bu bölge, kayalık ve sert bir zemine sahip.

Depremin üzerinden geçen bir ayın ardından Pazarcık’ta halk ve yerel yetkililerle konuştuk. İlçenin nüfusu deprem öncesinde; 43 bini şehir merkezinde olmak üzere yaklaşık 74 bin idi. Halkın geçiminde tarım ve hayvancılık ile ticaretin önemli yer tuttuğu Pazarcık’ta, depremle birlikte yerleşim merkezinin neredeyse yüzde 80’i ortadan kalktı. Yıkılan, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı konut sayısı 11 bin 200 olarak tespit edilirken, bin 400 kişi hayatını kaybetti.