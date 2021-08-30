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Gündem İletişim Başkanlığı'ndan duygulandıran "Zafer Türküsü" paylaşımı
Gündem

İletişim Başkanlığı'ndan duygulandıran "Zafer Türküsü" paylaşımı

İletişim Başkanlığı, "30 Ağustos Zafer Bayramı"nın 99. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Türküsü" adlı bir klip hazırladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 15:24:00 - 2021-08-30 15:25:44

Türkünün klibinde Mustafa Kemal komutasındaki Türk ordusunun ve Türk milletinin ortaya koyduğu bağımsızlık mücadelesinden ve elde edilen zaferden görüntülere yer verildi.

Klipte ayrıca Türk ordusunun bugün artan imkan ve kabiliyetleriyle ulaştığı güç ve milli savunma sanayisinin göz dolduran projelerinden görüntüler yer aldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Zafer Türküsü'ne ilişkin paylaşımında, "Dün Dumlupınar'da bir zafere dönüşen bu birlik ruhu, bugün de yükselen Türkiye'mizin nişanesidir. Birlik olmadan dirlik olmaz. Birlik olmadan zaferler kazanılmaz. Haydi, bu vatanın yolunda tek bir yürek olalım." ifadelerini kullandı.

Zafer Türküsünün sözleri şöyle:

Bu vatanın kutlu bir öyküsü var

Uğruna canlar veren yiğitler var

Kiminin eşi, kiminin kardeşi , kiminin evladı var

Anlı şanlı onurlu yazılan, bir Zafer Destanı var

Dağlar gibi duralım

Irmak gibi coşalım

Bu vatanın uğrunda

Tek bir yürek olalım

Bu milletin köklü bir mazisi var

Her cephede şehidi, gazisi var

Her karış vatan toprağında ecdadın izleri var

Anlı şanlı onurlu yazılan, bir Zafer Destanı var

Dağlar gibi duralım

Irmak gibi coşalım

Bu vatanın yolunda

Tek bir yürek olalım

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