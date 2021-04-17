İlahiyat camiasının acı kaybı: Ali Özek Hoca Hakk'a yürüdü
İlahiyat camiasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Ali Özek Hoca Hakk'a yürüdü.
İlahiyat camiasında hocaların hocası olarak bilinen Akademisyen-Yazar Prof. Dr. Ali Özek, Hakk'a yürüdü.
Prof. Erbaş: Derin bir teessürle öğrendim
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ali Özek Hoca'nın vefatına ilişkin, twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Prof. Erbaş, "Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Hocam, vakıf insanı Prof. Dr. Ali Özek’in dar-ı bekâya irtihalini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum hocamızın mekanı cennet, makamı âlî olsun. Yakınlarına ve İlahiyat camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.