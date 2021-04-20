  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İki gün önce ameliyat olmuştu! Fenerbahçeli Altay, dinlenmek yerine antrenman yapmayı seçti
Spor

İki gün önce ameliyat olmuştu! Fenerbahçeli Altay, dinlenmek yerine antrenman yapmayı seçti

El bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan ve ameliyat olan Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, topla koordinasyon çalışmalarına başladı. Yaklaşık üç sahalardan uzak kalacak Altay, sakatlığına rağmen antrenmanlara ara vermedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 18:25:00 -

Ameliyat haberiyle Fenerbahçe'yi sarsan Altay Bayındır, hırsından hiçbir şey kaybetmedi. 23 yaşındaki file bekçisi, ameliyat olduktan iki gün sonra bireysel çalışmalara başladı.

Skafoid kemiğinde kırık olan Altay, bireysel çalışmada sağlam olan elini kullandı, ayaklarıyla da paslaşma antrenmanı gerçekleştirdi.

Hızlı dönmek için savaşıyor

Uzun süre sahalardan uzak kalacak Altay, dönüşünde kondisyon problemi yaşamamak için dinlenmek yerine çalışmayı tercih etti. Sarı-Lacivertliler'in genç file bekçisinin yaptığı paylaşım, taraftarın takdirini topladı.

EURO 2020'ye yetişmek istiyor

Fenerbahçe'de sezonu kapatan Altay Bayındır, bu yaza ertelenen EURO 2020'de Milli Takım forması giyebilmek için dinlenmeyi seçmedi. Avrupa Süper Ligi'nin kurulma haberi sonrası EURO 2020'nin oynanma ihtimali hakkında da tartışmalar var ama Altay bunlara kulak asmıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! Fiyatlarda flaş hareketlilik
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Fiyatlarda flaş hareketlilik

KOVİD-19 salgınından bu yana en iyi yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde ..
Bölgedeki birliklerin geri çekilmesi sonrası açıkladılar! ‘Dünyada vuramayacağımız yer yok’
Dünya

Bölgedeki birliklerin geri çekilmesi sonrası açıkladılar! ‘Dünyada vuramayacağımız yer yok’

ABD’nin Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD'nin yeniden Afganistan'a asker gönderme planı olmadığını açıklayarak, “Dünyada vurmak durumunda kal..
Önce karada ve havada, şimdi ise medyada! PKK'nın sesi kesildi
Medya

Önce karada ve havada, şimdi ise medyada! PKK'nın sesi kesildi

PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin propaganda yaptıkları internet siteleri tek tek kapatılırken, yerlerine yenileri anında gelmeye devam ed..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay