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Gündem

İki CHP’li belediyeden LGBT rezaleti

CHP’li Şişli ve Kadıköy Belediyesi bünyelerinde Kadıköy Kent Konseyi LGBT Meclisi ve Şişli LGBTİ Meclisi kuruldu. İki sözde meclis tarafından, 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda afişler hazırlayarak çocukların da eşcinsel olacabilecekleri algısı oluşturmaya çalışıldı. Sosyal medyada yayılan bu afişlere eşcinselliği özendirdiği gerekçesiyle büyük tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:52:00 -
İki CHP’li belediyeden LGBT rezaleti

CHP’li Şişli ve Kadıköy Belediyesi bünyelerinde Kadıköy Kent Konseyi LGBT Meclisi ve Şişli LGBTİ Meclisi kuruldu.

Bu iki sözde meclis, Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "LGBT çocuklar da vardır" söylemini kullanarak skandal bir algı oluşturmaya çalıştı. CHP'li belediyelerin büyük skandalına sosyal medyadan tepki yapdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Rezalet. Özgürlükle sapıklık arasında koca bir fark var. Bu LBGTİ oluşumu, cinsel tercih özgürlüğünü savunmuyor, uluslararası fonlarla organize suç eylemleri yapıyor" diye tepki gösterdi.

CHP'li İmamoğlu sapkınlar için teklif hazırlattı, AK Parti ve MHP reddetti!

Ayrıca CHP'nin bu tutumu CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, tarafından da lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender sözcüklerinin baş harflerinden oluşan LGBT için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü'nün kurulması için teklif hazırlatmıştı. CHP'lilerin bu teklifine AK Parti ve MHP üyeleri karşı çıkmış, meclisteki oylama sonrası bu teklif reddedilmişti.

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