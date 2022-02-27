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İSLAM İhsan Şenocak anlattı! Namazı huşu ile kılmanın önemi
İSLAM

İhsan Şenocak anlattı! Namazı huşu ile kılmanın önemi

Namazı huşu ile kılmanın önemini anlatan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Namazdaki münafık huşusundan Allah'a (c.c) sığınalım." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 22:44:00 - 2022-02-27 22:56:35

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, namazı huşu ile kılmanın önemini anlattı.

Namazdaki münafık huşusu!

Namazı huşu içinde kılmanın önemine değinen Dr. Şenocak, "Huşu bedenden ziyade kalbin ameliyesidir. Huşu, namaz kılarken Allah'tan başka ne varsa ondan uzaklaşmaktır." dedi.

Bazı kimselerin huşuyu sadece bedende aradığını belirten İhsan Şenocak, "Namazdaki münafık huşusundan Allah'a (c.c) sığınalım." ifadelerini kullandı.

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