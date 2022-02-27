İhsan Şenocak anlattı! Namazı huşu ile kılmanın önemi
Namazı huşu ile kılmanın önemini anlatan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Namazdaki münafık huşusundan Allah'a (c.c) sığınalım." dedi.
Yeniakit.com.tr
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, namazı huşu ile kılmanın önemini anlattı.
Namazdaki münafık huşusu!
Namazı huşu içinde kılmanın önemine değinen Dr. Şenocak, "Huşu bedenden ziyade kalbin ameliyesidir. Huşu, namaz kılarken Allah'tan başka ne varsa ondan uzaklaşmaktır." dedi.
Bazı kimselerin huşuyu sadece bedende aradığını belirten İhsan Şenocak, "Namazdaki münafık huşusundan Allah'a (c.c) sığınalım." ifadelerini kullandı.