İhracat ve ithalat birim değer endeksleri azaldı

İhracat birim değer endeksi yüzde 2,5, ithalat birim değer endeksi de yüzde 6,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Mart ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,0 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,3, yakıtlarda yüzde 37,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 azaldı.

İhracat birim değer endeksi 2020 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 1,4 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 16,0 azaldı

İhracat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,5, yakıtlarda yüzde 10,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 19,1 azaldı.

İhracat miktar endeksi 2020 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 2,9 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 6,4 azaldı

İthalat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde değişmezken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,2, yakıtlarda yüzde 24,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,3 azaldı.

İthalat birim değer endeksi 2020 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 5,7 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 8,8 arttı

İthalat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,4 ve yakıtlarda yüzde 5,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,6 arttı.

İthalat miktar endeksi 2020 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 15,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 14,4 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Şubat ayında 162,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 14,4 azalarak, 2020 Mart ayında 139,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Mart ayında 177,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 16,0 azalarak, 2020 Mart ayında 148,8 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Şubat ayında 138,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 7,0 azalarak, 2020 Mart ayında 128,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Mart ayında 127,0 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,5 artarak, 2020 Mart ayında 135,3 oldu.

Dış ticaret haddi 2020 yılı Mart ayında 105,2 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Mart ayında 101,0 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,2 puan artarak, 2020 yılı Mart ayında 105,2 oldu.

Dış ticaret haddi, 2020 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 4,6 puan artarak 106,0 oldu.