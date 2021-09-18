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Gündem İhbar üzerine harekete geçildi: Sahte diş hekimine baskın
Gündem

İhbar üzerine harekete geçildi: Sahte diş hekimine baskın

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp, muayenehane açan şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 09:31:00 -
İhbar üzerine harekete geçildi: Sahte diş hekimine baskın

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit Kadıköy Mahallesi’nde kendisini diş hekimi olarak tanıtan yabancı uyruklu bir kişinin, muayenehanede yabancı uyruklu kişileri para karşılığı muayene edip, ilaç yazdığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından iş yerine baskın yapan jandarma ekipleri, çok sayıda tıbbi malzeme, hastaların bilgilerinin bulunduğu 5 adet randevu ve kasa defteri ele geçirdi. Yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alınırken, muayenehane içerisinde bulunan tıbbi malzemelere el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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