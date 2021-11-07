Iğdır 3’ten büyüktür

Aylar sonra ilk kez taraftarı önüne çıktığı maçta Yeşilyurt Belediyespor engelini tek golle aşan Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü büyük oynuyor… Mücadele sonrası taraftara teşekkür eden 3’üncü Lig ekibinin başkanı Cantürk Alagöz, hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirterek, “Bu kente bu yakışır” yorumunu yaptı.



Stat ve tesislerinin yenilenmesi nedeniyle iç saha maçlarını Ankara’da oynayan 3’üncü Lig 2’nci Grup ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, evine zaferle döndü... Aylar sonra ilk kez taraftarının önüne çıkan yeşil-beyazlı ekip, kendisi gibi zirve hesapları yapan Yeşilyurt Belediyespor’u İlker Avşar’ın tek golüyle devirdi. Karşılaşma sonrası kritik 90 dakikayı yorumlayan başkan Cantürk Alagöz, önemli açıklamalara imza attı.

Taraftarlarının maçı ayakta takip ettiğini ve takımına inanılmaz destek olduğunu dile getiren Alagöz, “Bu taraftar, bu kent çok daha iyilerine layık. Adım adım ilerleyip kulübü Süper Lig’e taşıyacağız. Bu yolda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağız” ifadelerini kullandı.

Kulübe yaklaşık 20 milyon liralık yatırım yapan ve daha önce üst liglerde boy gösteren Soner Örnek, Hakan Aslantaş, Berkay Öztuvan, Muhammed Reis, Batuhan Karadeniz, Ali Kuçik, Muhammed İldiz gibi oyuncuların kadroya katılmasını sağlayan başkan Alagöz, “Yola çıkarken belirlediğimiz hedeflerden ilki 3’üncü Lig’di. Bunu başardık. Kenti kulübün çevresinde bütünleştirerek önce 2’nci Lig’e, ardından 1’inci Lig’e ve son olarak nihai hedefimiz Süper Lig’e kadar ilerleyeceğiz. Bugün için uçuk bir hedef gibi görülebilir. Ancak doğru planlama, yatırım ve çok çalışma ile bunu başaracağız” şeklinde konuştu.