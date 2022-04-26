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Yerel İETT şoförüne bıçaklı saldırı
Yerel

İETT şoförüne bıçaklı saldırı

Motosikletli ile İETT şoförü arasında yaşanan yol verme kavgasında, öfkeli motosiklet sürücüsü, otobüs şoförüne bıçakla saldırdı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 11:42:00 - 2022-04-26 11:42:45
İETT şoförüne bıçaklı saldırı

Fatih'te motosikletli ile İETT şoförü arasında dehşete düşüren olay yaşandı.

Yol verme nedeniyle aralarında anlaşmazlık geçen ikili arasında nabızlar yükseldi.

Kısa süre içerisinde bıçaklı kavga dönen olayda, motosikletli sürücü, elindeki bıçakla otobüs şoförüne saldırdı.

İHA'nın aktardığına göre, otobüs şoförü, motosikletli sürücünün salladığı bıçaktan zor da olsa kurtuldu.

Bıçaklı kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken olayda yaralanan olmadı.

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