İETT şoförüne bıçaklı saldırı
Motosikletli ile İETT şoförü arasında yaşanan yol verme kavgasında, öfkeli motosiklet sürücüsü, otobüs şoförüne bıçakla saldırdı. O anlar ise kameraya yansıdı.
Fatih'te motosikletli ile İETT şoförü arasında dehşete düşüren olay yaşandı.
Yol verme nedeniyle aralarında anlaşmazlık geçen ikili arasında nabızlar yükseldi.
Kısa süre içerisinde bıçaklı kavga dönen olayda, motosikletli sürücü, elindeki bıçakla otobüs şoförüne saldırdı.
İHA'nın aktardığına göre, otobüs şoförü, motosikletli sürücünün salladığı bıçaktan zor da olsa kurtuldu.
Bıçaklı kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken olayda yaralanan olmadı.