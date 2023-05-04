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Dünya İçinde 7 kişinin bulunduğu uçak kayboldu!
Dünya

İçinde 7 kişinin bulunduğu uçak kayboldu!

Yeniakit Publisher
2023-05-04 09:26:00 -
İçinde 7 kişinin bulunduğu uçak kayboldu!

Sivil Havacılık ve Kolombiya Hava Kuvvetleri, 7 kişinin içinde bulunduğu uçaktan haber alınamadığını açıkladı.

Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Kolombiya'da, tüm aramalara rağmen içindeki 7 kişiyle beraber kaybolan küçük uçaktan, 1 Mayıs'tan bu yana haber alınamadığı belirtildi.

Açıklamada, San Jose kentinde düştüğü sanılan HK 2803 numaralı küçük uçağın, uçuş esnasında sinyali kesildiği ve izine henüz ulaşılamadığı ifade edildi.

Yetkililer, kaybolan uçağın enkazına ulaşılması için, çalışmalara devam edildiğini belirtti. (İLKHA) 

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