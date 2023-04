İbn-i Sina'nın incir ve zeytinyağı karışımı, incirin faydaları! Cevap: Bomba reçetesi, resmen şifa artışı sağlıyor

Beyaz incirin faydaları saymakla bitmiyor. Yüksek oranda lif içeren ve sadece ağustosta tüketilebilen beyaz incir, sağlığa da oldukça yararlı. Tadı ile sonbaharın en sevilen meyvelerinden biri olan incirin sütünün de faydaları son günlerde kişilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Tıbbın babası İbn-i Sina'nın önerdiği reçeteler her derde deva oluyor. Doğa da bulunan her bitkinin besinin yüksek bir faydası olduğunun altını çizen İbn-i Sina'nın özellikle her derde deva incir ve zeytin yağıyla hazırladığı karışımı günümüz uzmanları tarafından herkese öneriliyor. İbn-i Sina’dan altın değerinde tavsiyeler resmen şifa dağıtıyor! O karışım nasıl yapılır sorusuna bir yanıt getirelim. İşte cevabı...