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Günde 6 diş pişmiş sarımsak yerseniz neye iyi gelir? Herkes onu konuşuyor: Bakın ne için yüzyıllardır kullanılıyor

2023-04-01 00:22:00
Günde 6 diş pişmiş sarımsak yerseniz neye iyi gelir? Herkes onu konuşuyor: Bakın ne için yüzyıllardır kullanılıyor

24 saat içerisinde yemiş olduğunuz pişmiş sarımsağın vücutta yaptığı etki şaşırtıcı! Yüz yıllardır sarımsak alternatif tıp tedavilerinde kullanılan etkili besinlerden biridir. Birden fazla çeşidi olan sarımsak güçlü bir besin. Etkisini 24 saatte gösteriyor! Yemeklerimize aroma ve lezzet katan sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Faydaları tıbben kanıtlanmış olan sarımsak günümüzde alternatif...İşte suda haşlanmış sarımsak faydaları..

#1
Foto - Günde 6 diş pişmiş sarımsak yerseniz neye iyi gelir? Herkes onu konuşuyor: Bakın ne için yüzyıllardır kullanılıyor

Sarımsak yüzyıllardır hastalıkların tedavisinde ve modern tıpta kullanılmamaktadır. Mucize bir besin kaynağı olan sarımsağı yedikten 24 saat sonra bile vücutta etkileri devam etmektedir. Öksürük, kilo sorunları ve grip gibi birçok hastalığın ilacı olan sarımsağı ızgarada ve tavada pişirebilirsiniz. 24 SAAT İÇİNDE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR! Közlenmiş sarımsak faydaları en önemlileri; Günde bir diş sarımsak yemek kansere karşı koruyuculuk sağlar, bağışıklık sistemini korur.Her yemeğe kattığı lezzet sayesinde birçok hastalığa da şifa oluyor. Yapılan bir araştırmaya göre közlenmiş sarımsak kilo kontrolü sağlıyor. İçeriğinde bulunan yararlı bileşikler vücut yağını azaltarak daha zinde görünmenize neden oluyor. Sarımsak sadece hırıltı için değil astım ve öksürük tedavisinde de etkilidir. sarımsak kilo vermede etkili bir rol oynamaktadır.

#2
Foto - Günde 6 diş pişmiş sarımsak yerseniz neye iyi gelir? Herkes onu konuşuyor: Bakın ne için yüzyıllardır kullanılıyor

ilk 2 ila 4 Saat Arasında- Vücutta kan basıncını düşürerek düzenlediği gibi kolestrol seviyelerini de optimum hale getirir. Vücuttaki damarları temizler. Ayrıca kalp hastalıklarından sizi korur

#3
Foto - Günde 6 diş pişmiş sarımsak yerseniz neye iyi gelir? Herkes onu konuşuyor: Bakın ne için yüzyıllardır kullanılıyor

ilk 4 ila 6 Saat Arasında- Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirecek hastalıklara karşı bir nevi doğal savunma yapar.

#4
Foto - Günde 6 diş pişmiş sarımsak yerseniz neye iyi gelir? Herkes onu konuşuyor: Bakın ne için yüzyıllardır kullanılıyor

ilk 6 ila 7 Saat Arasında- Vücutta bulunan ağır metallerin atılmasını kolaylaştırır.

#5
Foto - Günde 6 diş pişmiş sarımsak yerseniz neye iyi gelir? Herkes onu konuşuyor: Bakın ne için yüzyıllardır kullanılıyor

Sarımsağı cok yersek ne olur? Pişmiş sarımsak zararları; Yüksek oranlarda alımı alerjiye, bağırsak gazına sebep olabileceği gibi karaciğer ve böbreğe de olumsuz etkilerde bulunabilir. Yüksek miktarlarda tüketiminin karaciğer enzimlerini etkiler.

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