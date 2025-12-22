  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mesnetsiz iddia işinden etti! Show TV, Sevilay Yılman’ı kapının önüne koydu

Show TV, “Uyuşturucu soruşturmasında Okan Buruk da ifadeye çağrılacak“ diyen Sevilay Yılman’ı kapının önüne koydu.

Gazeteci Sevilay Yılman, dört yıldır Show TV’de sunduğu “Bu Sabah” programında son günlerde gündemde olan uyuşturucu operasyonlarıyla bir açıklama yaparak, Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk’un da ifadeye çağrılmasının beklendiğini ileri sürdü Yılman, iddianın tutuklu spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin ifadelerine dayandığını söyledi.

Yılman, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğini öne sürdü.

Sevilay Yılman şunları söyledi:

 

“Ela Rümeysa Cebeci başka kulüplerde de bela olmuş. Önemli bir kulübün teknik direktörü de ifadeye gidecek. Aslında söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye düşündüm ama Okan Buruk ismini duydum. İddialar bu yönde.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından bu iddiaya dair bir yalanlama geldi. Savcılık kaynakları, Okan Buruk’un ifadeye çağrılacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, Buruk’a yönelik bu yönde herhangi bir işlem bulunmadığı ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre Show TV, Sevilay Yılman’ın işine son verdi. TMSF yönetimi, “Bu Sabah” programını yayından kaldırdı.

Medyaradar’ın haberine göre; Galatasaray Kulübü, Okan Buruk hakkındaki söz konusu iddiaya ilişkin Yılman hakkında suç duyurusunda bulunacak.

