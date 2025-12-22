  • İSTANBUL
Terörist İsrail iki ülkeyle anlaştı: Türkiye'ye karşı ortak müdahale gücü kararı

Dün ‘Kürt halkı yok’ diyen CHP’li Dikbayır vites yükseltti: DEM Parti milletvekilleri terörist!

‘Risk daha yüksek’ Deprem uzmanından önemli uyarı

‘Bir kulüp yöneticisi daha…’ Uyuşturucu operasyonunda ‘büyük arşiv’ iddiası

"Güçlü Devlet, Dengeli Ekonomi": Ayhan Gider'den 2026 bütçesi mesajı

İşte laikçilerin rol modelleri bunlar! Canlı Yayında "Başörtünü çıkar" diyerek kin kustu

Başörtülü çalışana ‘peruk tak’ dendiği ileri sürüldü: İş Bankası bu rezaletin altından kalkamaz!

Siyonist Rejimin cebinizdeki casusu! "Sivil" silahları dünyayı dijital hapishaneye çeviriyor

Futbol dünyasında Ela depremi: Skandal Okan Buruk'a uzandı

Ankara’dan Şam’a kritik ziyaret
Ekonomi 30 Kasım 2025! Bakanlık Hazine alacakları 33,6 milyar lira diyerek açıkladı...
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin son olarak verileri paylaştı. En çok paya sahip olan mahalli idareler oluşturdu diyerek açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

buna göre, hazine alacak stoku 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 33,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Alacak stoku içerisinde en yüksek pay 11 milyar TL ile mahalli idareler oluşturdu.

2025 Kasım ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 9,7 milyar lirası tahsil edildi.

Ekonomist İslam Memiş'ten tüyleri diken diken eden uyarı: "Bir litre su, bir çeyrek altın fiyatına yükselecek!"
Petrol zengini olmasına rağmen Irak, nakit fakiri devlet: Bağdat ekonomisi alarm veriyor
"Güçlü Devlet, Dengeli Ekonomi": Ayhan Gider'den 2026 bütçesi mesajı
Savaşın ekonomisi değişti: Ucuz Drone’lar pahalı tehditleri avlıyor
İsrail, Türkiye'yi tehdit olarak algıladı: İran'dan sonra Türkiye'de listeye girdi!
