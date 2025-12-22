  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oldu! İşte ismini verdiği ünlüler

2026'da gerçekleştirilecek tıp kongrelerinde 25 bin katılımcı garanti 100 milyon dolar cepte

Tahran’dan dikkat çeken suçlama: Sydney’deki katliamın arkasında İsrail var

Camiye silahlı saldırı: Gece yarısı gelip kurşunladılar

Batı’nın sinsi dayatmasına imanlı duruş: "Manifest" değil "Dua", "Karma" değil "İlahi Adalet"!

İsrail, Suriye'yi adım adım işgal ediyor! Dün Kuneytra'ya bugün Dera'ya girdiler

Mescid-i Aksa’da skandal olay: İşgalci yerleşimciler Harem-i Şerif’in avlusunda Talmudik ayin yaptı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

'Haber doğruysa istihbarat fiyasko'

DSÖ’den çarpıcı Gazze raporu! Sağlık sistemi çökmek üzere: 100 binden fazla çocuk…
Yaşam Görenler şaşırdı kaldı! Bakın buz tutan gölette ne yaptı
Yaşam

Görenler şaşırdı kaldı! Bakın buz tutan gölette ne yaptı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bartın’da buz tutan bir gölette kaydedilen görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Göletin üzerinde yürüyen bir kişinin motorlu testereyle buz tabakasını kesmesi herkesi şaşırttı.

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Gezen Yaylası’nda yer alan Gezen Göleti, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Hafta sonu bölgeye gelen bir grup doğasever göletin üzerinde yürürken, gruptan bir kişinin motorlu testereyle buz tabakasını kesmeye başlaması dikkat çekti. Buz kalınlığının yaklaşık 15 santimetre olduğu görülürken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Yaylada nefesler buz kesti! Rize’de ‘Adalı göl’ tamamen dondu!
Yaylada nefesler buz kesti! Rize’de ‘Adalı göl’ tamamen dondu!

Yerel

Yaylada nefesler buz kesti! Rize’de ‘Adalı göl’ tamamen dondu!

Oda sıcaklığındaki su milisaniyede buza döndü!
Oda sıcaklığındaki su milisaniyede buza döndü!

Teknoloji

Oda sıcaklığındaki su milisaniyede buza döndü!

Kars eksi 15’i gördü: Kars Çayı 1 günde buz kesti
Kars eksi 15’i gördü: Kars Çayı 1 günde buz kesti

Yerel

Kars eksi 15’i gördü: Kars Çayı 1 günde buz kesti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23