Görenler şaşırdı kaldı! Bakın buz tutan gölette ne yaptı
Bartın’da buz tutan bir gölette kaydedilen görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Göletin üzerinde yürüyen bir kişinin motorlu testereyle buz tabakasını kesmesi herkesi şaşırttı.
Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Gezen Yaylası’nda yer alan Gezen Göleti, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Hafta sonu bölgeye gelen bir grup doğasever göletin üzerinde yürürken, gruptan bir kişinin motorlu testereyle buz tabakasını kesmeye başlaması dikkat çekti. Buz kalınlığının yaklaşık 15 santimetre olduğu görülürken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.