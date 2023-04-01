Canan Karatay uyardı: Yemekleri sakın böyle pişirmeyin, sebebi ortaya çıktı! Şifreyi açıkladı, öneri verdi

Prof. Dr Canan Karatay, yaptığı konuşmasında batılı ülkelere göre Türk mutfağının daha sağlıklı olduğunu iddia etti. Sağlıklı beslenme ve diyet noktasında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay, yine oldukça ses getirecek bir konuya daha imza attı. Canan Karatay, bu karışım sayesinde oruç boyunca ağız kokusu şikayeti olmayacağının altını çizdi ve ağız kokusunu önleyen karışım tarifi de verdi.

Canan Karatay uyardı: Yemekleri sakın böyle pişirmeyin!

Konferanstaki konuşmasında Karatay, Türk mutfağının tencere yemeği önemlidir. Amerika’da, İngiltere’de tencere yemeği bilmezler. Kuru fasulyemizi, barbunyamızı, zeytinyağlı yiyeceklerimizi bilmezler” dedi ve yemeklerin pişirilme şekilleri ile alakalı şu açıklamaları yaptı;

Balığı unlamayın

Karatay balık ile ilgili açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı; Balık sağlıklı ama unlayıp kızartırsak kanserojendir. Ayrıca unu kızartırsak, şnitzel yaparsak kırmızı et de kanserojendir.

Sebzelerin çoğu ithal ve GDO'lu.

Karatay, ithal edilen sebzelerin çoğunluğunun GDO’lu olduğunu, bu ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini savundu.

Canan Karatay, bu yüzden sahurda tüketilen besinlerin önemine dikkat çekti.

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Midenin uzun süre boş olması, ağızdaki sıvının azalması ve hava nedeniyle bakterilerin ağızda artması, bağırsaklardaki besin atıkları ve daha birçok durum ağız kokusuna neden olur.

Canan Karatay bunları tek sefer de önlemek için bir kase ev yoğurdunun içine bir yemek kaşığı bal 3 damla limon suyu sıkın karıştırın.

Tüm karışım bitene kadar tüketin. Bu sayede bağırsaklar daha iyi çalışarak besin atıklarının kalması önlenir. Vücudun sıvı oranı artar böbreklerin fonksiyonel işlevi bozulmaz.

Ağız içindeki bakteriler bal sayesinde artış göstermez. Ayrıca mide asidi gün boyu dengelenir. Yemek borusundan mideye ve bağırsaklara kadar temizleyen yoğurt bal limon karışımı sayesinde oruç süresinde ağız kokusu yaşanmaz.

Diş aralarında biriken atıklarda ağız kokusuna neden olacağından diş fırçalamayı ve iftar sahur arasında 2 litre su tüketmeyi ihmal etmeyin.

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Limon insan sağlığı açısından son derece önemli bir yere sahip gıda olurken limonlu su tüketmek sağlıklı bir yaşamın en büyük anahtarı olduğu ortaya çıktı. Her sabah aç karna tüketilen limonlu suyun bağırsak sistemini koruma altına aldığı ve sindirimi desteklediğini dile getiren Karatay, her gün uyandığınızda ilk iş olarak limonlu su içilmesini önerdi.

Metabolizmanın hızlı ve aktif bir şekilde çalışmasına yardımcı olan limonlu aynı zamanda yağ yakıcı görevi de üstlenmektedir. Metabolizmanın hızlı çalışmasına yaptığı katkı sayesinde kişinin kısa sürede sağlıklı bir şekilde kilo vermesine de yardımcı olmaktadır.

Limonun içeriğinde yer alan pektin bileşeni, iştah kontrolünün sağlanmasına yardımcı olurken, kişinin fazla yemek yeme isteğinin bastırılmasına da yardımcı olmaktadır.

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