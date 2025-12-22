  • İSTANBUL
Gündem Uyuşturucudan ifade veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan açıklama
Uyuşturucudan ifade veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan açıklama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Uyuşturucudan ifade veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan açıklama yaptı. İşte Saran'ın açıklaması...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, yürütülen soruşturmaya yönelik hakkında çıkan iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın açıklaması;

“WhatsApp üzerinden maksatlı şekilde yeniden dolaşıma sokulan; yıllar öncesinden bu yana defalarca tekzip edilmiş, tarafımla hiçbir ilgisi bulunmadığı açık ve kesin biçimde ortaya konmuş bazı görüntü ve paylaşımlar üzerinden şahsıma yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğü görülmektedir. "Söz konusu video ve içeriklerde yer alan kişinin ben olmadığım defalarca kanıtlanmış olmasına rağmen, bu materyallerin bugün yeniden servis edilmesi açık bir itibar suikastı niteliğindedir.

 

Avukatlarım, bu iftira niteliğindeki içerikleri yayan ve yayılmasına aracılık eden tüm kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacaktır.

Öte yandan, bugün bazı medya mecralarında yer alan ve tamamen özel hayata ilişkin olan yazı ve yorumlar da hukuka ve basın etiğine açıkça aykırı olup, kişilik haklarının ağır ihlali anlamına gelmektedir. Bu yayınlar hakkında da gerekli hukuki süreçler derhal başlatılacaktır.

Yorumlar

Feberbahçe disiplin kurulu gereğini yapmalı

Kulüp başkanlığından derhal istifa etmeli etmiyorsa el çektirilmeli.

Okur

Rüveyda nın ifadesi ortada İyide yabancı bir hanımla görüş film izle şarap iç replik yap senin bunlara ihtiyacın yokki şimdi millet nasıl inansın.
