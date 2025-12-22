ATM’de kalan 5 bin lira için herkes seferber oldu

Çankırı’da bir ATM’de unutulan 5 bin lira, tesadüfen fark edilmesiyle birlikte kentte örnek gösterilecek bir duyarlılık zincirini başlattı.

İlaç masrafları için parayı çekmiş

Kentte yaşayan Afganistan uyruklu Mojteba Siret, dün Aksu Mahallesi'ndeki bir ATM'den para çekmek için işlem yaptı. Ancak Siret, işlem sonrası kartı alıp ayrıldı. Ardından ATM’ye gelen Sefanur Genç, burada 5 bin lira olduğunu gördü. Genç, ATM'deki parayı alarak zabıtaya teslim etti. Zabıta ekiplerinin yaptığı incelemede, paranın Mojteba Siret'e ait olduğu tespit edildi. İnşaat işçisi olduğu belirlenen Siret'in parayı eşi ve çocuğunun ilaç masrafları için çektiği öğrenildi. Para, zabıta tarafından tutanakla sahibine teslim edildi.

'Allah razı olsun'

Siret, kartını aldıktan sonra bir süre beklediğini ancak ATM'nin parayı vermediğini, daha sonra hesabından paranın çekildiğine dair bildirim aldığını söyledi. Geri döndüğünde başka kişilerin olduğunu ve hafta sonu olması nedeni ile evine döndüğünü söyleyen Siret, "Parayı bulan kişiye çok teşekkür ediyorum. Afganistan olsaydı vallahi bulamazdık. Allah razı olsun. Yaşasın Türkiye" dedi.