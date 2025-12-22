Tohum tüketen yaşadı: Gençleşmenin sırrı! İbn-i Sina asırlar önce önerdi! Sır gibi saklanan tohum

KENEVİR TOHUMU NASIL TÜKETİLİR? Genç kalmanın sırrı gibi görülebilen kenevir tohumu, çeşitli şekillerde tüketilebiliyor. Ayrıca İbn-i Sina'nın da önerdiği 2 tüketim yolu aşağıda yer alıyor. - Kenevir tohumu güneşte kurutulur. Ardından normal bitki çayı demler gibi demlenir. - Bir su bardağı süte 5 kenevir tohumu ilave edilir. Sonra kaynatılır ve günde bir bardak olacak şekilde tüketilir. SAÇ İÇİN FAYDALI İbn-i Sina'nın da tavsiye ettiği kenevir tohumu, E vitamini kaynağı olarak da ön plana çıkabiliyor. Bu noktada saçların gür ve sağlıklı çıkmasında faydalı olabiliyor. Bunun yanı sıra saç yıpranmasına ve kökten dökülmesine karşı da yararlı olabiliyor. Dikkat: Kenevir tohumunu, alerji etkisi oluşabilecek ve farklı bir sağlık rahatsızlığı geçirme riski bulunan kişilerin uzman bir doktora danışarak tercih etmeleri gerekir. Kenevir tohumu, oldukça iyi bir lif kaynağıdır. Bağırsakların işleyişini kolaylaştıran içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler, ishal ve kabızlık gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur. İçerdiği yüksek oranda magnezyum sayesinde uyku sorunları için de oldukça etkilidir. Kenevir tohumu iç hastalıklarınada faydalı Kenevir tohumu, oldukça iyi bir lif kaynağıdır. Bağırsakların işleyişini kolaylaştıran içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler, ishal ve kabızlık gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur. İçerdiği yüksek oranda magnezyum sayesinde uyku sorunları için de oldukça etkilidir.