Kadın - Aile
6
Tohum tüketen yaşadı: Gençleşmenin sırrı! İbn-i Sina asırlar önce önerdi! Sır gibi saklanan tohum

Tohum tüketen yaşadı: Gençleşmenin sırrı! İbn-i Sina asırlar önce önerdi! Sır gibi saklanan tohum

Tohum önerisinde bulunan İbn-i Sina asırlar önce önerdiği bu tohum, günümüzde kozmetik ürünlerinde de kullanılabiliyor. Saç, kan, mide gibi birçok şikayetiyle hastaneye başvuranlara faydalı olduğu tespit edildi. Bu nedenle o tohumu tüketen adeta yaşadı bile denilebiliyor. İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce o tohum ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Foto - Tohum tüketen yaşadı: Gençleşmenin sırrı! İbn-i Sina asırlar önce önerdi! Sır gibi saklanan tohum

İbn-i Sina asırlar önce gençleşmeye yardımcı olabilen bir tohum önerisinde bulundu. Zira ünlü hekimin önerdiği tohum, günümüzde kozmetik ürünlerinde de kullanılabiliyor. Bu nedenle o tohumu tüketen adeta yaşadı bile denilebiliyor. İşte İbn-i Sina'nın genç kalmak için önerdiği o tohum…

Foto - Tohum tüketen yaşadı: Gençleşmenin sırrı! İbn-i Sina asırlar önce önerdi! Sır gibi saklanan tohum

İbn-i Sina asırlar önce sağlık alanında birçok farklı çalışma gerçekleştirdi. Ayrıca ünlü hekimin çalışmaları, günümüzde de pek çok uzmanın dikkatini çekebiliyor. Öte yandan İbn-i Sina, adeta gençleşmenin sırrını da paylaştı.

Foto - Tohum tüketen yaşadı: Gençleşmenin sırrı! İbn-i Sina asırlar önce önerdi! Sır gibi saklanan tohum

İbn-i Sina asırlar öncesinden yaşlanma belirtilerini yavaşlatma konusunda yardımcı olabilen bir tohum önerisinde bulundu. Doğal kolajen içeren besinlerden olan söz konusu tohum, adeta gençleşmenin sırrı gibi görülebiliyor. Çünkü cilt sağlığına olumlu yönde etki sağlayabiliyor. Bu nedenle o tohumu tüketen yaşadı bile denilebiliyor.

Foto - Tohum tüketen yaşadı: Gençleşmenin sırrı! İbn-i Sina asırlar önce önerdi! Sır gibi saklanan tohum

İBN-İ SİNA ÖNERDİ: O TOHUM ADETA GENÇLEŞMENİN SIRRI Genç kalmak isteyen pek çok insan, çeşitli cilt bakım ürünlerini ve bazı takviye ürünleri kullanmayı tercih edebiliyor. Çünkü cilt bakımına dikkat edilmesi, genç görünümde faydalı olabiliyor. Öte yandan İbn-i Sina'da asırlar öncesinden adeta genç kalmaya fayda sağlayabilen bir tohum önerisinde bulundu. Ünlü hekimin önerdiği tohum, kenevir tohumu. İbn-i Sina'nın önerdiği kenevir tohumu, genç hücre sayısının artmasında yardımcı olabiliyor. Bunun sonucunda ise, cilt yapısı yenilenebiliyor. Kolajen içeren besinlerden biri olarak dikkat çeken kenevir tohumu, ciltteki hasar almış yapıyı onarma konusunda yardımcı olabiliyor. Öte yandan sinir yıpranmasını engellemede faydalı olabiliyor.

Foto - Tohum tüketen yaşadı: Gençleşmenin sırrı! İbn-i Sina asırlar önce önerdi! Sır gibi saklanan tohum

KENEVİR TOHUMU NASIL TÜKETİLİR? Genç kalmanın sırrı gibi görülebilen kenevir tohumu, çeşitli şekillerde tüketilebiliyor. Ayrıca İbn-i Sina'nın da önerdiği 2 tüketim yolu aşağıda yer alıyor. - Kenevir tohumu güneşte kurutulur. Ardından normal bitki çayı demler gibi demlenir. - Bir su bardağı süte 5 kenevir tohumu ilave edilir. Sonra kaynatılır ve günde bir bardak olacak şekilde tüketilir. SAÇ İÇİN FAYDALI İbn-i Sina'nın da tavsiye ettiği kenevir tohumu, E vitamini kaynağı olarak da ön plana çıkabiliyor. Bu noktada saçların gür ve sağlıklı çıkmasında faydalı olabiliyor. Bunun yanı sıra saç yıpranmasına ve kökten dökülmesine karşı da yararlı olabiliyor. Dikkat: Kenevir tohumunu, alerji etkisi oluşabilecek ve farklı bir sağlık rahatsızlığı geçirme riski bulunan kişilerin uzman bir doktora danışarak tercih etmeleri gerekir. Kenevir tohumu, oldukça iyi bir lif kaynağıdır. Bağırsakların işleyişini kolaylaştıran içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler, ishal ve kabızlık gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur. İçerdiği yüksek oranda magnezyum sayesinde uyku sorunları için de oldukça etkilidir. Kenevir tohumu iç hastalıklarınada faydalı Kenevir tohumu, oldukça iyi bir lif kaynağıdır. Bağırsakların işleyişini kolaylaştıran içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler, ishal ve kabızlık gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur. İçerdiği yüksek oranda magnezyum sayesinde uyku sorunları için de oldukça etkilidir.

