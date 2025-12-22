  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Suriye'de sıcak saatler! Halep'te çatışma çıktı
Dünya

Suriye'de sıcak saatler! Halep'te çatışma çıktı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Suriye'de sıcak saatler! Halep'te çatışma çıktı

Suriye'de sıcak saatler yaşanıyor. Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/PKK arasında Halep şehrinde çatışma çıktı.

Suriye ordusu ile ülkede SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK arasında Halep ilinde çatışma çıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre YPG/PKK, Halep ilinin Şeyhan ve Leramon bölgesi yakınlarındaki Suriye askerlerinin bulunduğu noktaya saldırdı.

Kısa süre devam eden çatışmada henüz ölü ve yaralı bilgisi bulunmazken askeri noktada hasar meydana geldiği, güvenlik önemlerinin de artırıldığı kaydedildi.

Suriye'den bomba İHA hamlesi
Suriye'den bomba İHA hamlesi

Gündem

Suriye'den bomba İHA hamlesi

İsrail, Suriye'yi adım adım işgal ediyor! Dün Kuneytra'ya bugün Dera'ya girdiler
İsrail, Suriye'yi adım adım işgal ediyor! Dün Kuneytra'ya bugün Dera'ya girdiler

Gündem

İsrail, Suriye'yi adım adım işgal ediyor! Dün Kuneytra'ya bugün Dera'ya girdiler

Son dakika! Bakan Fidan Suriye'de: SDG'nin Suriye’ye entegre olma niyeti yok!
Son dakika! Bakan Fidan Suriye'de: SDG'nin Suriye’ye entegre olma niyeti yok!

Gündem

Son dakika! Bakan Fidan Suriye'de: SDG'nin Suriye’ye entegre olma niyeti yok!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

2525

Türkiye müdahele etmelidir.

Öztürk

YPG nin suyu ısınmaya başladı. Dışarıdan İsrail, içeriden CHP desteği YPG yi şımartıp cesaret veriyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23