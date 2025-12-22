Anne kız birlikte partiye katılıyor: İğrençliğin bu kadarı da 'pes' dedirtti... İsmail Ahmet Akçay itiraf etti!

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, Münevver Karabulut'un katili Cem Garioğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diğer bir uyuşturucu soruşturma kapsamında tutuklanan şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın itiraf ettiği öğrenildi. Akçay, ifadesinde, Garipoğlu’nun düzenlediği partilerde uyuşturucu kullanıldığını, aralarında Şeyma Subaşı, Deren Talu ve Defne Samyeli’nin de olduğu ünlülerin bu partilere katıldığını iddia etti.

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni olan Kasım Garipoğlu hakkında, geçen gün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Garioğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, Hürriyet yazarı Cihan Şensözlü ve menajer Eser Küçükerol'un da bulunduğu 6 kişi ile birlikte tutuklandı. Akçay'a "uyuşturucu madde ticareti ve fuhuşa teşvik veya aracılık" suçlaması yöneltildi.

Aynı soruşturma kapsamında Şeyma Subaşı hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

TGRT Haber'in haberine göre; Akçay 'etkin pişmanlıktan' yararlandı. Akçay, ifadesinde, Gariooğlu'nun yalısında uyuşturucu partileri düzenlendiğini, çok sayıda ünlünün katıldığını iddia etti.

"Partilere kokain maddesi getirirler"

Akçay, etkin pişmanlıktan yararlandığı ifadesinde şunları söyledi:

"Ben etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Bildiklerimi samimi bir şekilde makamınıza anlatmak isterim. Esasen ben suçtan dolayı göz altına alınınca yanından çalıştığım şirket avukatları benimle irtibata geçerek cep telefonumu temizlemem hususunda beni uyardılar. Ben bu uyarı üzerine bildiklerimi samimi bir şekilde anlatma kararı aldım. Benim Kasım Garipoğlu ile herhangi bir husumetim yoktur. Bu zamana kadar aramda herhangi bir tartışma dahi geçmemiştir.

Kasım Garipoğlu yukarıda adresini verdiğim yalıda yaptığı partilerde Cio isimli şahıs, Ege Mutaf ve Hüseyin olarak bildiğim ve Şaço lakaplı şahıslar söz konusu partilere kokain maddesi getirirler, bu kişiler uyuşturucu madde tedarikçisidirler. Bu şahısların kokain ve ketamin isminde uyuşturucu madde getirdiklerini biliyorum.

"Fatih Garipoğlu, Şeyma Subaşı, Derin Talu, Defne Samyeli katılırdı"

"Yapılan partilere yukarıda saydığım Kasım Garipoğlu kardeşi Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Derin Talu, Defne Samyeli gibi isimler katılıyordu. Bunun haricinde Kasım Garipoğlu’na ait yatta da partiler verilirdi. Buraya eskort kadınlar çağrılmazdı zira cinsel birliktelik yaşanacak bir alan yoktu.

Ancak yukarıda saydığım üç kişi yine yatta yapılan partilere uyuşturucu temini yaparlardı. Kasım Bey yukarıda saydığım üç kişiyle oldukça samimiydi. Bunun haricinde yapılan partilerde genellikle ünlülerin organize ettiği partilere çağrılırlar ve hep aynı ekiple çalışan barmen-garson ekibi olayın tamamına şahittir. Hatta bu ekip Bodrum’da İstanbul’daki teknede yapılan partilere de çağrılırlardı. Yıllardır aynı ekiple çalışıldığı için Kasım Bey'le aralarından güven ilişkisi vardı."

