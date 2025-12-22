  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Batı’nın sinsi dayatmasına imanlı duruş: "Manifest" değil "Dua", "Karma" değil "İlahi Adalet"!

İsrail, Suriye'yi adım adım işgal ediyor! Dün Kuneytra'ya bugün Dera'ya girdiler

Mescid-i Aksa’da skandal olay: İşgalci yerleşimciler Harem-i Şerif’in avlusunda Talmudik ayin yaptı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

'Haber doğruysa istihbarat fiyasko'

DSÖ’den çarpıcı Gazze raporu! Sağlık sistemi çökmek üzere: 100 binden fazla çocuk…

Terörist İsrail iki ülkeyle anlaştı: Türkiye'ye karşı ortak müdahale gücü kararı

Dün ‘Kürt halkı yok’ diyen CHP’li Dikbayır vites yükseltti: DEM Parti milletvekilleri terörist!

‘Risk daha yüksek’ Deprem uzmanından önemli uyarı

‘Bir kulüp yöneticisi daha…’ Uyuşturucu operasyonunda ‘büyük arşiv’ iddiası
Dünya BM'den Gazze çağrısı
Dünya

BM'den Gazze çağrısı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
BM'den Gazze çağrısı

Birleşmiş Milletler "Gazze'ye insani yardımların girişine getirilen kısıtlamaların kaldırılması" yönünde çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, barınma malzemeleri de dahil olmak üzere Gazze'ye insani yardım girişlerine getirilen tüm kısıtlamaların kaldırılması çağrısını yinelediklerini belirtti.

Son 24 saat içinde ateşkes olmasına rağmen Gazze'nin 5 bölgesinde hava saldırıları, bombardıman ve silahlı çatışmaların sürdüğüne dair haberler aldıklarını aktaran Dujarric, "Bu durum can kayıplarına ve insani yardım operasyonlarının aksamasına neden oluyor." dedi.

BM'nin bölgedeki insani yardım ortaklarının, özellikle güvenli olmayan koşullarda yaşayan yerinden edilmiş aileler için büyük çaplı barınma ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştığını kaydeden Dujarric, halen çadır, yatak, şilte, battaniye ve kışlık elbise gibi temel ihtiyaçların karşılanması konusunda zorluklar olduğunu vurguladı.

 

BM Sözcüsü, "Bölgedeki ortaklarımız, geçen hafta Gazze'de yaklaşık 1,3 milyon kişinin insanca barınaklara erişimini iyileştirmek için çalışmaya devam ediyor. Fırtınadan etkilenen yaklaşık 3 bin 500 aile, sel baskınına maruz kalan bölgelerde yaşıyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, özellikle kış koşullarına işaret ederek, Gazze'de 630 bin insanın hala kışlık giysi yardımına ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

ABD’li doktorun Gazze feryadı: "Bu bir savaş değil, masumların katliamı"
ABD’li doktorun Gazze feryadı: “Bu bir savaş değil, masumların katliamı”

Dünya

ABD’li doktorun Gazze feryadı: “Bu bir savaş değil, masumların katliamı”

Suudi Arabistan ile Ürdün, Gazze ateşkesinin ikinci aşamasını ele aldı
Suudi Arabistan ile Ürdün, Gazze ateşkesinin ikinci aşamasını ele aldı

Dünya

Suudi Arabistan ile Ürdün, Gazze ateşkesinin ikinci aşamasını ele aldı

Vatan Sevdalıları Vakfı’ndan Gazze’ye 100 çadır
Vatan Sevdalıları Vakfı’ndan Gazze’ye 100 çadır

Gündem

Vatan Sevdalıları Vakfı’ndan Gazze’ye 100 çadır

Vicdanlar İstanbul'da buluşuyor: 1 Ocak'ta yüz binler Gazze için yürüyecek
Vicdanlar İstanbul'da buluşuyor: 1 Ocak'ta yüz binler Gazze için yürüyecek

Gündem

Vicdanlar İstanbul'da buluşuyor: 1 Ocak'ta yüz binler Gazze için yürüyecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23