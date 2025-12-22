  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Ekol TV kapatıldı! Tüm faaliyetler sonlandırıldı
Gündem

Ekol TV kapatıldı! Tüm faaliyetler sonlandırıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ekol TV kapatıldı! Tüm faaliyetler sonlandırıldı

Yayın hayatına iki yıl önce başlayan Ekol TV, kapandı. Yapılan açıklamada "Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir" denildi.

Ekol TV Haber Kanalı, iki yıldır süren yayın hayatına son verdiklerini açıkladı. Ekol TV'den yapılan açıklama şöyle:   “Ekol TV Haber Kanalı, yaklaşık iki yıldır izleyicilerimizin yoğun ilgisi ve takdiriyle yayın hayatını sürdürmüştür. Hiç şüphesiz çalışanlarımızın özverili, fedakâr ve olağanüstü emekleri sayesinde bu başarı sürekli artan bir ivme ile devam etmiştir.

Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır.

Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız.”

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

İyi olmuş bir chp yandaşın dan daha kurtuldu millet.

Vatandaş

Yoo açık şuan.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23