İşte laikçilerin rol modelleri bunlar! Canlı Yayında "Başörtünü çıkar" diyerek kin kustu
Dünya

İşte laikçilerin rol modelleri bunlar! Canlı Yayında "Başörtünü çıkar" diyerek kin kustu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Fransa’da yayınlanan “Touche pas à mon post!” adlı televizyon programında, Mısır doğumlu Fransız siyasetçi Jean Messiha, kadının kıyafetini hedef alarak, “Normal giyin. Böyle giyinip sonra insanların sana ters bakmasından şikâyet ediyorsun” dedi. Bu ifadeler stüdyoda gergin anlara neden olurken, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Fransa’da yayınlanan “Touche pas à mon post!” adlı televizyon programında, Mısır doğumlu Fransız siyasetçi Jean Messiha’nın başörtülü bir kadına yönelik skandal sözleri büyük tepki çekti.

Canlı yayında konuşan Messiha, başörtülü kadının Fransız kimliğini hedef alarak, “Sana bakınca insanın aklına Fransa gelmiyor. Fransız değilsin, Arap suratlısın. 8. yüzyıldan kalma bir bedevi gibi giyinmişsin, sonra da Fransız olduğunu söylüyorsun” ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Messiha, kadının kıyafetini hedef alarak, “Normal giyin. Böyle giyinip sonra insanların sana ters bakmasından şikâyet ediyorsun” dedi. Bu ifadeler stüdyoda gergin anlara neden olurken, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Programın yayınlanmasının ardından çok sayıda izleyici ve insan hakları savunucusu, Messiha’nın sözlerini ırkçı, İslamofobik ve ayrımcı olarak nitelendirdi. Tepkilerde, Fransa’da ifade özgürlüğü adı altında Müslümanlara yönelik nefret söyleminin normalleştirildiği eleştirileri öne çıktı.

Halil Konakcı'dan Papa ziyaretini eleştiren laik kitleye: Ya sizin papanız değil mi o, sevinmeniz lazım!

28 Şubat kafası hortladı! Göreve gelen başörtülü genel müdüre laikçi linçi

Biz laikliği bunlardan almamış mıydık? Müslümansan öyle değilsen böyle!

'Osmanlı'yı beğenmeyen laik cumhuriyetin tosuncuklarının hırsız nesli'

“Laiklik” kılıfıyla milli hafızamız budanıyor… Bir de Güney Kıbrıs’ın yaptığına bakın

