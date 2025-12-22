İşte Sadettin Saran’ın o videosu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın hem ifadesi alındı hem kan ve saç örneği alındı.

Yüz kızartıcı soruşturmada ifadesi alınan Saran'dan imam hatip karşıtı sözler

Uyuşturucu gibi yüz kızartıcı soruşturmada ifadesi alınan Sadettin Saran'ın her sene başarılarıyla kendilerini kanıtlayan İmam Hatip okullarını hedef alan ifadeleri yeniden gündem oldu.

Saran sosyal medya videosunda "İmam hatip liselerinin sayısı sürekli artırılıyor ama öğrenci sayısı neredeyse hiç artmıyor. Millî Eğitim'de acilen, derhal bilimi esas alan A'dan Z'ye reform yapılsın" şeklinde laf kalabalığı yapıyor.