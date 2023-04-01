Akaryakıt fiyatları! Araç sahipleri aman dikkat: Benzin ve motorine bugün zam geldi! İstanbul, Ankara, İzmir fiyatı
Küresel piyasalardaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler merakla takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarında güncel rakamlar araştırılıyor. Brent petrol ve döviz kurundan etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel gelişmeler sorgulanıyor. LPG için indirim beklentisi oluşmuştu ama son olarak yapılan zam sonrasında yeni bir zam haberi gündeme geldi. Fiyat artışı pompa fiyatlarına yansıyacak. İşte 1 Nisan Cumartesi güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları... İstanbul, Ankara, İzmir fiyatı...
Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketliliğin yansıdığı akaryakıt fiyatları son olarak zam haberiyle gündeme gelmişti. Araç sahipleri için benzin ve motorin fiyatlarında güncel rakamları haberimizde bir araya getirdik. Peki, akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim veya zam var mı? Akaryakıt fiyatlarında yeni zam! 1 Nisan 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? İşte 1 Nisan güncel akaryakıt fiyatları...
AKARYAKIT FİYATLARINDA YENİ ZAM!
Artış oranı belirlenmişti
Otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 29 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışı pompa fiyatlarına yansıyacak.
SON OLARAK BENZİNE ZAM GELMİŞTİ!
Benzinin litre fiyatı 28 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zamlandı.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 1 NİSAN 2023
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,31 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,38 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,35 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,44 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Benzin fiyatı: 21,75 TL
Motorin fiyatı: 20,84 TL
LPG fiyatı: 12,10 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 21,73 TL
Motorin fiyatı: 20,92 TL
LPG fiyatı: 11,88 TL
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