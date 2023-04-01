Akaryakıt fiyatları! Araç sahipleri aman dikkat: Benzin ve motorine bugün zam geldi! İstanbul, Ankara, İzmir fiyatı

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketliliğin yansıdığı akaryakıt fiyatları son olarak zam haberiyle gündeme gelmişti. Araç sahipleri için benzin ve motorin fiyatlarında güncel rakamları haberimizde bir araya getirdik. Peki, akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim veya zam var mı? Akaryakıt fiyatlarında yeni zam! 1 Nisan 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? İşte 1 Nisan güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARINDA YENİ ZAM!

Artış oranı belirlenmişti

Otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 29 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışı pompa fiyatlarına yansıyacak.

SON OLARAK BENZİNE ZAM GELMİŞTİ!

Benzinin litre fiyatı 28 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zamlandı.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 1 NİSAN 2023

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,31 TL

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,38 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,35 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,44 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,75 TL

Motorin fiyatı: 20,84 TL

LPG fiyatı: 12,10 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,73 TL

Motorin fiyatı: 20,92 TL

LPG fiyatı: 11,88 TL

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